Идея кажется абсурдной: собрать электронно-механическое устройство, которое заменяло бы человеческую руку при письме на бумаге. Спрашивается, зачем? Технический прогресс доселе шел в другом направлении - от пера и авторучки к клавиатуре, от чернильной строчки сначала к машинописной, а затем - к цифровой. Тем не менее прототип такого устройства (похоже, единственный на планете) создан. Механизм еще не доведен до совершенства, но уже вовсю пишет. Он, уверяют создатели, не игрушка, у него четкое практическое назначение, так что изобретение имеет вполне конкретную перспективу коммерциализации.

Но сначала о том, что представляет собой своеобразный самописец. Находится он в аудитории кафедры прикладной и технической физики Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). У аппарата внушительные габариты за счет солидного стола-основания. Наверху бегунок с четырьмя шаговыми микродвигателями и обыкновенной шариковой ручкой, снизу размещен микропроцессорный блок, соединенный с ПК. Ручка, закрепленная в вертикальном положении, воспроизводит на листе бумаги буквы любого шрифта, в том числе рукописного. Любопытно наблюдать, как она вырисовывает их, иные с завитушками. Это имитация моторики руки, только геометрия ни на миллиметр не нарушается, почерк машинный - ровный, аккуратный.

- Вообще-то машина может отражать особенности почерка любого человека, надо только предварительно оцифровать образцы начертания и типы связи между буквами, - поясняет второкурсник Владимир Половодов.

Он участвует в разработке диковинного проекта, с ним стал победителем технологического бизнес-акселератора ТюмГУ. В минувшем году представил изобретение, пока еще не запатентованное, на инновационной площадке в Уфе, в январе студента ждут в Москве.

Да, сегодня всюду компьютеры, но абсолютного доверия им нет: часть информации положено дублировать ручкой на бумажном носителе

Неподалеку от самописца лежит стандартный канцелярский журнал для подробного отчета о строительных работах на каком-либо объекте. Подобные гроссбухи с незапамятных времен ведут учреждения различного профиля. Да, сегодня всюду компьютеры, вот только базам хранения файлов абсолютного доверия нет. Согласно ведомственным инструкциям, определенную информацию положено дублировать шариковой ручкой на сброшюрованном бумажном носителе. Как-то глава строительной фирмы обратился к специалистам вуза с предложением "автоматизировать нудную, отнимающую время работу". Задача показалась им хоть и экзотической, да не безынтересной.

Решить ее взялся молодой ученый Борис Григорьев, заведующий упомянутой кафедрой. У него есть опыт разработок в сфере приборостроения, но сначала он не представлял, как лучше подступиться к журналу. Борис показывает на новенький принтер со вскрытой начинкой:

- Была надежда, что удастся его переделать таким образом, чтобы изменить принцип печати - заставить механизм передвигаться по неподвижной бумажной поверхности. Скоро поняли, что заводское изделие со множеством датчиков не обмануть. "Принтер наоборот" проще сконструировать с нуля, - рассказывает он.

Итак, прототип умеет на разграфленной типографской странице размещать нужные сведения, предварительно набранные в программе Excel либо собственной программе устройства. Ответственному лицу остается собственноручной подписью удостоверить правильность информации. Вот до чего дошел бюрократический прогресс! А вдруг гроссбухи отменят?

По сему поводу переживать Борис Григорьев, конечно же, не будет. Создание самописца - это, по его словам, база для организации других сервисов, скажем, онлайн-визирования документов на расстоянии посредством смартфона (не путать с цифровой подписью) или нового способа рисования портрета человека.