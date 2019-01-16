Рубль вырос по отношению к доллару и евро

В ходе торгов на "Московской бирже" американский доллар и евро усилили снижение в среду, достигнув показателей, которые были месяц назад.

Курс доллара составил 66,495 рубля в 19:02 по московскому времени, что на 46,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро снизился на 65,5 копейки, составив 75,75 рубля.

Днем ранее Банк России возобновил покупки валюты на открытом рынке для Минфина. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия 1" отметил, что операции не должны стать причиной колебаний курса рубля.