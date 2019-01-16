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Рубрика: Легковые авто

Самый маленький кроссовер Lexus добрался до России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на новый компактный кроссовер UX. Модель обойдется минимум в 2,3 млн рублей, за топовую версию машины надо будет заплатить 3,7 млн рублей.

На нашем рынке компактный SUV, построенный на платформе GA-C (в основе кроссовера Toyota C-HR лежит эта же архитектура), будет предлагаться в двух версиях: UX200 и UX250h.

Базовый Lexus UX 200 получил двухлитровый атмосферник, который специально для нашего рынка дефорсировали до 150 л.с. С этим двигателем работает вариатор с механической "стартовой" передачей, доступен только передний привод.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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UX250h оснащен 178-сильной гибридной силовой установкой на базе того же атмосферного агрегата. Гибрид имеет полноприводную трансмиссию E-Four, но задние колеса приводятся отдельным электромоторчиком Aisin (7 л.с.).

В базовое оснащение модели вошли светодиодные фары головного света, приборная панель с семидюймовым TFT-дисплеем, система выбора режимов движения, ионизатор воздуха в салоне, а также аудиосистема с шестью динамиками.

Главными конкурентами кроссовера в России станут Audi Q3 (от 2,3 млн рублей), BMW X1 (от 2 млн рублей) и Mercedes GLA 200 (от 2,3 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Lexus привез в нашу страну спецверсию флагманского купе LC Yellow Edition, а также начал прием заказов на новую специальную версию премиального кроссовера Lexus NX Black Vision.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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#Lexus