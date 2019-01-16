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16.01.2019 17:43
Рубрика: Власть

Держи руку на полисе

Штрафы за злоупотребления при продаже страховок могут вырасти
Текст: Юлия Кривошапко
В России предлагают резко увеличить штрафы за необоснованный отказ в заключении договора страхования, либо навязывание дополнительных услуг.

Санкции для участников рынка в таких случаях, по мнению депутатов - авторов законопроекта, внесенного в Госдуму, должны составлять не менее трехсот тысяч рублей. Максимальную же планку они предлагают установить на отметке в миллион рублей. В действующих нормах Кодекса об административных правонарушениях "вилка" составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

По мнению разработчиков поправок, увеличение размера штрафов должно, в первую очередь, повлиять на ситуацию в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). При заключении таких договоров от клиентов нередко требуют застраховать свою жизнь, здоровье, либо другие риски, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. По их мнению, рост жалоб граждан на отказ в заключении договора ОСАГО или навязывание дополнительных услуг свидетельствуют о недостаточной эффективности установленной меры ответственности.

Законопроект направлен на рассмотрение в комитеты и комиссии Госдумы. К рассмотрению поправок в первом чтении нижняя палата парламента может приступить в марте.

Между тем, Банк России в конце 2018 года заявил о снижении количества жалоб на ОСАГО. По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты, по итогам 10 месяцев года число обращений уменьшилось более чем на 30 процентов. Он уточнял, что снижение произошло по тем сегментам, которые раньше были самыми проблемными: необоснованный отказ в заключении договора и навязывание услуг.

При заключении договоров ОСАГО клиентам часто навязываютдополнительные страховки

Для решения проблемы продаж полисов "с нагрузкой" Банк России своим указанием ввел в действие так называемый период охлаждения - срок в течение которого граждане, пользующиеся услугами страховых компаний, имеют право отказаться от страховки. На это отводится 14 дней с момента заключения договора. "Период охлаждения" распространяется на большинство видов добровольного страхования, включая страхование жизни, имущества, КАСКО. Правом отказаться от полиса можно воспользоваться, если вы заключили договор как физлицо. Условия "периода охлаждения" обязательно прописывают в правилах страхования компании, в самом договоре или дополнительном соглашении к нему. Если такой информации нет, это нарушение закона.

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