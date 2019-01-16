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16.01.2019 11:28
Рубрика: Легковые авто

Skoda объявила дату премьеры нового кроссовера

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Мировая премьера нового кроссовера от Skoda состоится на международном автосалоне в Женеве, который пройдет с 5 по 17 марта. Как уточнили в компании, новинка объединит в себе преимущества SUV и динамику компактного легкового автомобиля.

Пока технические характеристики кроссовера не раскрываются. Однако Skoda опубликовала первый тизер, на котором видна особенность автомобиля. Он получит светодиодные фары оригинальной формы с расположенными в верхней части дневными ходовыми огнями и интегрированными динамическими указателями поворота. Эта компоновка напоминает другие кроссоверы компании - Kodiaq и Karoq.  

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Известно, что новый автомобиль будет создан на платформе Modular Transverse Matrix (MQB) концерна Volkswagen Group. По заверению производителя, кроссовер оснастят современными системами помощи водителю и рядом решений в духе Simply Clever. Также он будет иметь высокую посадку, отличную обзорность и увеличенный дорожный просвет, подойдет как для ежедневных поездок по городу, так и для путешествий на природу.

О том, что компания планирует выпустить новый кроссовер, стало известно еще в середине октября прошлого года. В настоящий момент на российском рынке представлен только один кроссовер от Skoda - Kodiaq. Семейный вседорожник можно приобрести по цене от 1 413 000 до 2 169 000 рублей.

На четвертый квартал нынешнего года запланирован старт российских продаж субкомпактного кроссовера Skoda Karoq. Его будут собирать в России. В этом году также состоится премьера обновленного Superb.

В прошлом году чешский бренд реализовал в мире 1 253 700 автомобилей, что на 4,4% больше показателя 2017 года. В нашей стране Skoda продала 81 459 машин (+30,7%).

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#Skoda