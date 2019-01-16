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16.01.2019 14:43
Рубрика: В мире

СМИ: Ким Чен Ын и Дональд Трамп проведут переговоры в Ханое в феврале

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

17-18 января в Вашингтоне помощник Ким Чен Ына проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Чиновники будут согласовывать условия проведения очередной встречи лидеров КНДР и США. При этом южнокорейские СМИ сообщили, что вопрос о месте уже практически решен - саммит пройдет в Ханое, в феврале, а официально об этом могут объявить уже в ближайшие выходные.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Как сообщили сразу несколько зарубежных изданий, завтра, 17 января, в 18:25 по местному времени из Пекина в Вашингтон самолетом американской United Airlines (борт UA 808) вылетит один из главных помощников Ким Чен Ына - заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Ён Чхоль, который является основным северокорейским переговорщиком с США. В этот же день Ким Ён Чхоль прибудет в США, где 17 и 18 января проведет консультации с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. Два чиновника будут согласовывать повестку дня, содержание договоренностей, а также место и время второй по счету личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Не исключено, что во время визита Ким Ён Чхоля в Вашингтон с ним встретится лично и американский президент.

Южнокорейский информационный канала YTN, ссылаясь на свои источники, при этом сообщил, что место и время "практически согласовано", надо лишь уточнить некоторые детали. По информации источников, американо-северокорейский саммит состоится в столице Вьетнама Ханое в феврале. Правда точную дату собеседник затруднился сказать. Предположительно это будет середина месяца. Если переговоры Ким Ён Чхоля и Майка Помпео пройдут успешно, то можно ожидать официального заявления о саммите на ближайших выходных.

Отметим, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались уже 12 июня прошлого года в Сингапуре. В последнее время стали вновь ходить слухи об ожидающейся встрече двух лидеров, тем более что они оба подтвердили готовность к новому раунду диалога. Журналисты и эксперты пытались угадать, где именно это может произойти. В качестве наиболее вероятного места чаще всего называли именно Ханой, а также Бангкок и даже Гавайи.

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