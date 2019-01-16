Сотрудникам госкомпаний в Китае рекомендовали не ездить в США

Комиссия по надзору и управлению государственными активами КНР настоятельно рекомендовала сотрудникам около ста госкомпаний в стране "воздержаться от поездок в США по служебной необходимости".

Граждан также просят избегать командировок в Канаду, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию - то есть на территорию государств, которые вместе с Вашингтоном участвуют в программе по обмену разведдаными Five Eyes ("Пять глаз"). В случае, если такие командировки все же неизбежны, госслужащим рекомендуется соблюдать определенные меры безопасности.

Об этом со ссылкой сразу "на двух осведомленных, но автономных друг от друга собеседников" сообщает агентство Bloomberg.

Прежде всего, ограничения касаются гаджетов. Отправляясь за рубеж, китайские сотрудники должны брать с собой исключительно "безопасные, выданные их компаниями ноутбуки". Кроме того, работодатель обязан проверить документацию, которая подлежит вывозу. Ее необходимо хранить на "защищенных флешках". Как долго будут действовать эти рекомендации, не уточняется. Очевидно, что они связаны с недавним арестом в Канаде по запросу американских властей финдиректора компании Huawei Technologies Ваньчжоу Мен, которую обвинили в "совершении сделок с Ираном" в обход санкций США.