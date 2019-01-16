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The Cranberries выпустили новую песню с вокалом Долорес О'Риордан

Новости
    16.01.2019, 11:36
Текст:   Феликс Зилич

Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась 15 января 2018 года. В день годовщины её смерти участники группы выпустили новую песню с её вокалом All Over Now.

Также они публично сообщили о выходе 26 апреля на лейбле BMG полноценного альбома под символичным названием In The End ("В конце").

Отмечается, что пластинка станет последней - The Cranberries прекратят существование после её выпуска.

В прощальном альбоме будет 11 треков. Именно столько вокальных партий успела записать Долорес для новой пластинки за две недели до своей гибели.

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