The Cranberries выпустили новую песню с вокалом Долорес О'Риордан

Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась 15 января 2018 года. В день годовщины её смерти участники группы выпустили новую песню с её вокалом All Over Now.

Также они публично сообщили о выходе 26 апреля на лейбле BMG полноценного альбома под символичным названием In The End ("В конце").

Отмечается, что пластинка станет последней - The Cranberries прекратят существование после её выпуска.

В прощальном альбоме будет 11 треков. Именно столько вокальных партий успела записать Долорес для новой пластинки за две недели до своей гибели.