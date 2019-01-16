В США задержали журналистку иранского телеканала

Иранский телеканал Press TV сообщил о задержании своей сотрудницы в США.

В Вашингтоне арестовали журналистку и ведущую новостей Press TV Марзие Хашеми. Она сейчас находится под стражей. "Причины ее задержания остаются неясными. Никаких официальных обвинений против нее не было выдвинуто", - говорится в сообщении телеканала, размещенном в Twitter.

Отметим, что летом прошлого года в иранском городе Мешхед был арестован экс-военнослужащий ВМС США Майкл Уайт. Мужчину задержали прямо в аэропорту, когда он собирался вылететь в Соединенные Штаты. Ранее 46-летний Уайт несколько раз посещал Исламскую Республику для свиданий с местной девушкой.