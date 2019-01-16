Видео: слепой водитель разогнался на суперкаре до 244 км/ч

Нет более жестокой пословицы, чем про рожденного ползать и умение летать, потому что человеку на протяжении всей его жизни свойственно мечтать и страдать от несбыточности своих желаний.

С самого детства потерявший зрение турецкий психолог Левант Карадол хотел прокатиться за рулем скоростного суперкара. Желание, как согласятся многие, несбыточное, ведь даже пешком по тротуару незрячие могут передвигаться с большой осторожностью. Но иногда мечты просто обязаны сбываться (особенно если делиться ими в соцсетях), и Леванту в этом помогли журналисты издания Motor1, организовавшие поездку на роскошной Honda NSX.

Для более комфортной езды слепому водителю выделили, ни много ни мало, а целую взлетную полосу местного аэродрома, а рядом сидел помогавший в вождении инструктор.

Всмотритесь хорошенько в лицо человека, впервые севшего за руль и выжавшего педаль газа до пола. Он не видит ни мелькающий на окном пейзаж, ни спидометр, на котором стрелка давно перемахнула за 200, но слышит, как по нарастающей ревет мотор, чувствует, как его вжимает в сиденье гигантским потоком встречного воздуха, и сердце его поет, поет, поет.

Вы все еще думаете, что рожденные ползать не смогут однажды взлететь? Ну-ну.