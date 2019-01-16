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16.01.2019 11:19
Рубрика: В мире

Напавшие на отель в Кении террористы ликвидированы

Все боевики, напавшие на гостиничный комплекс "Дусит" в Найроби, уничтожены, сообщает телеканал "Ситизен". Эту информацию подтвердил президент Кении Ухуру Кениата. По данным кенийской газеты "Стар", нападение осуществили 6 человек.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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15 января в комплексе "Дусит" возле здания банка произошло несколько взрывов, после чего террористы начали беспорядочную стрельбу по посетителям. Вслед за этим у входа в одно из зданий в действие было приведено еще одно взрывное устройство.

Число жертв, по разным данным, варьируется от 14 до 15 человек. Среди погибших - не только местные жители, но и иностранцы. С момента нападения из здания были эвакуированы порядка 700 посетителей.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", финансируемая "Аль-Каидой" (запрещена в России) и сомалийскими бизнесменами. Деньги также поступают путем сбора "налогов" с населения в подконтрольных ей районах.

В мире Африка Кения Происшествия Терроризм Теракты
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