Золотое кольцо "Дакара" сохраняет верность экипажу "КамАЗ-мастер"

Вряд ли будет абсолютно корректным сравнивать кольцевые гонки "Дакара-2019" с изысканными силуэтами классического танго, но зажигательный танец с элементами хабанеры, который подарила Южная Америка миру еще в начале прошлого века, то и дело мелькает в перуанских рекламных клипах в перерывах между свежими новостями об очередном этапе двухнедельной межконтинентальной гонки по городам и весям этой 32-миллионной страны.

"Несмотря на закольцованность маршрута от Лимы до Арекипы и обратно, ни один отрезок не будет повторяться", - еще на пороге состязаний заверил пилотов новый руководитель ралли Этьен Лавинь. И не слукавил. Несмотря на то, что серпантин очередных гонок стелется по территории одной страны, ловушки и капканы за истекшую неделю не оставили сомнений у именитых мировых мастеров, что маршрут перуанского ралли меньше всего напоминает легкомысленный променад.

Пока машины одна за другой стартуют навстречу своей мечте о "золотом бедуине", можно подробнее изложить спортивный портрет французского руководителя ралли. Этьен Лавинь начал работать в оргкомитете "Дакара" еще 27 лет назад. В те годы легендарным марафоном руководил отец его создателя - Тьери Сабина, трагически погибшего в 1986 году в вертолетной катастрофе, Жильбер. Кстати, отвечая за логистику ралли, Этьен стал активным участником всех значительных событий в современной истории гонок. Французская пресса утверждала, что именно под его руководством больше внимания стало уделяться и обеспечению безопасности населения, хотя драматический эпизод с экипажем камазовца Андрея Каргинова убеждает, что до совершенства в этом вопросе организаторам предстоит преодолеть еще слишком много ступеней.

Вот и 16 января гонщиков на 9 этапе ждал круговой этап вокруг одной географической точки - Писко. Грузовикам было предложено "пропахать" 311 километров, а для остальных четырех классов машин общая протяженность маршрута была на два километра длиннее. Практика "Дакара" подсказывает ветеранам ралли, что, как правило, финальный аккорд соревнований устроители стараются не особенно "педалировать" на сложность исполнения, поэтому в среду спецучасток этапа может оказаться для лидеров определяющим "дюймом" в итогах их почти шеститысячного марафона за "золотым бедуином".

Любителей делать прогнозы после прохождения экватора соревнований значительно поубавилось, если анализировать местную печать. И это легко понять - слишком пестрая лента событий сопровождает автомобильный марафон на континенте. Только после восьмого этапа лидеры поменялись сразу в трех классах из пяти. А чтобы усилить зрелищность турнира, довести накал страстей до точки кипения, новая команда орговиков ралли решили по очереди выпускать лидеров различных классов. Кто спорит, это добавляет азарта и вносит элементы неожиданности в общую атмосферу автомобильного триумфа. Многим фаворитам пришлось стартовать, не имея за спиной коллег по команде.

Скажем, камазовские экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова разделяло два с половиной часа, и товарищи по команде не имели возможности придерживаться испытанной единой тактики. А в результате, когда машина Эдуарда Николаева застряла в песках, пилот смог воспользоваться лишь услугами местных жителей. Правда, свидетели утверждают, что перуанцы с радостью занялись раскопками грузовика и заработали за услуги фото на память. А вот руководителю команды "КамАЗ-мастер" Владимиру Чагину, судя по его впечатлениям от предыдущего дня, было не до радостных эмоций.

"Наверное, у меня до сих пор одна половина лица грустная, а вторая уже с улыбкой, которая появилась в конце восьмого этапа", - вспоминает Чагин. Командный дух, поддержка приучает тебя к одному состоянию, поясняет он состояние наших пилотов. "А нам навязали идти в атаку по одному. Когда увидел на сайте "Дакара" - "Николаев копает", то ушел в пустыню на километр, скрылся за горизонт. Не мог говорить, был расстроен жутко", - вспоминает камазовский ветеран.

После этой серьезной потери времени ребята сумели собраться и показали удивительную взрывную энергию. Темп был очень быстрый, но надежный, и экипаж стабильно проехал весь спецучасток с хорошим результатом. В конце этапа порадовался за коллег, чувствуя огромное облегчение", - заявил Чагин в интервью пресс-службе команды.

И обозреватели признают, что Дмитрий Сотников идеально проявил себя на этапе. После аккуратного старта он стремительно взвинтил темп, избежал возможных проблем в дюнах и уверенно выиграл время у соперников с преимуществом в 23 минуты от Сергея Вязовича и в 25 - от голландского гонщика де Роя.

Приятную сенсацию принес на финише девятого этапа экипаж "КАМАЗ-мастера" во главе с Эдуардом Николаевым, который одержал убедительную победу. Вторым пришел на финиш белорусский пилот Сергей Вязович на МАЗе, а тройку лучших замкнул товарищ Николаева по команде - Дмитрий Сотников.

И что особенно приятно, наш ветеран дакаровских битв - Эдуард Николаев - вернул себе лидерство и в общем зачете, опередив Дмитрия Сотникова. Правда, если судить по официальным результатам этапа за среду, у Дмитрия решили снова забрать 28 минут, которые были ему возвращены организаторами двумя днями ранее из-за за простоя в каньоне. Зато тройку лидеров замыкает голландец Жерар де Рой, отставание которого от Николаева составляет теперь чуть более полутора часов.

Кстати, продолжает восхищать и отвага белорусской команды, которая упорно борется за свое место "под солнцем". "Конечно, будем ехать на максимальный результат, чтобы хорошо представить страну и возможности Минского автозавода. Но "Дакар" - это сложная и непредсказуемая гонка, в которой ситуация может кардинально измениться на любом этапе. Хотя наши гонщики, как и техника, готовы к любым испытаниям", - написали представители команды "МАЗ-СПОРТавто" в соцсетях.

Стабильность и штиль эмоций редко сопровождают соревнования, где демонстрируются сила, выносливость и интеллект участников. И дакаровские лабиринты трасс, в том числе и тяжеловесов гонки, лишь подтверждают эту испытанную временем аксиому. Хотя статистический зачет уже нескольких этапов легковых автомашин, похоже, готов подискутировать на эту тему. Дело в том, что вездеходы в компании с квадроциклами признаны обозревателями самыми "сейсмически" устойчивыми категориями в таблице судей.

По-прежнему без психологических нагрузок проводит свои эксперименты на гоночных этапах пилот Нассер Аль-Аттия. Стабильный катарец стабильно показал второй результат дня и в минувший вторник. Как и учил в свое время Малыша легендарный шведский персонаж по имени Карлсон: "главное - спокойствие!" Опоздал дотянуться на финише этапа до Себастьена Лёба на целых семь минут? Ну а что смогут добавить французу эти 420 секунд, если в общем зачете он отстает от лидера на академический час?

А у легендарного раллиста совсем другая головная боль: сражение, например, с Нани Ромой, с которым пока его разделяют несколько секунд. Да и Стефан Петерансель, как тень отца Гамлета, напоминал о себе постоянно, пока в среду французский гонщик команды не сошел с дистанции. Причиной пресс-рум состязаний называет аварию, в которую он попал уже в ходе девятого этапа ралли-марафона. В ней травму спины получил штурман Петеранселя Давид Кастера.

А Нассер Аль-Аттия, судя по всему, дождался наконец своего "звездного часа". Он одержал победу на девятом этапе, оставив за собой на втором месте Нани Рома. А тройку сильнейших замкнул Джиниэл де Вильерс. Что касается Себастьена Лёба, то он в ходе этого этапа столкнулся с серьезными проблемами и проиграл лидеру 1 час 15 минут.

Любой автомобильный парад мировых автогигантов предоставляет дополнительную возможность конструкторам и административному аппарату оценить перспективы своего развития. В этом смысле заезд японских двухколесных скакунов с двигателями от "Хонды" подводят собственных ездоков.

Сенсацией со знаком минус на ралли стал и прокол с мотором на машине американца Рикки Брабека, который лидировал в своей категории после семи дней борьбы. "Хонда", подтверждают члены его команды, "испустила дух" уже в первой части спецучастка, заставив Брабека в исступлении слоняться по песчаному бездорожью, а в это время Тоби Прайс буквально на ходу перехватил у него эстафетную ветвь, отстав всего на минуту от идущего вторым Пабло Кинтанильи.

Девятый этап обязан прояснить не до конца разложенный пасьянс этой борьбы, надеялись эксперты. И действительно, он не заставил себя ждать с ответом, отдав пальму первенства французскому гонщику Микаэлю Метжу. Второе место досталось боливийскому пилоту Даниэлю Носилья Хагеру, а тройку лучших замкнул на этот раз чилиец Пабло Кинтанилья. Лидерство в общем зачете продолжает сохранять австралиец Тоби Прайс, Кинтанилья уступает ему 1 минуту и 2 секунды. Английский пилот Сэм Сандерленд был оштрафован сегодня на 1 час и 2 минуты и потерял четвертое место в генеральной классификации.

Что касается состязания на квадроциклах, то весь подиум девятого этапа отдан неутомимым аргентинским гонщикам. Первым финишную черту пересек Мануэль Андухар, вторым рядом с ним оказался соотечественник Николас Кавильяссо, а тройку лидеров замкнул Херемьяс Гонсалес Фериоли. По данным судейской бригады, Кавильяссо перед заключительным этапом ралли-марафона сохранил лидерство в общем зачете, которое достигло почти полутора часов.

Сложный прогноз спортивной погоды обещают и пилотам "Дакара" на мотовездеходах. Накануне в беду попали обладатели первого и второго мест. А вышедший ненадолго в лидеры Рейналдо Варела потерял почти полтора часа. Теперь перед девятым этапом на первой позиции блистал Франсиско Лопес Контардо, имеющий в запасе 54 минуты от Родриго Пьяссоли. Запас солидный, но уж больно "хрупкий" класс, с сомнением констатируют обозреватели ралли.

А уральский пилот Сергей Карякин после аварии в понедельник на седьмом этапе, похоже, так и не сумел до конца восстановиться. После старта казалось, что пилот задал неплохой темп, но затем ветер перемен словно начал сдерживать его машину. Отставание начало постоянно нарастать.

Участием девушек в ралли-марафоне "Дакар" уже никого не удивишь, но все равно иногда непонятно, какие мотивы провоцируют представительниц отнюдь не слабого пола проявлять выносливость и мужество закаленных атлетов. Скажем, для перуанской телерадиоведущей Фернанды Канно это уже дубль-два на "Дакаре": год назад она вписала себя в историю как первый пилот из Перу. Правда, тот старт завершился для нее досрочно. Но в этом сезоне 35-летняя спортсменка поставила перед собой цель обязательно и стартовать, и финишировать в Лиме.

Кстати, название команды Канно - "Де серо аль Дакар", что переводится как "С нуля на Дакар". И действительно, еще год назад она и не думала о нем, а проявив любознательность, почувствовала себя на первых порах слепым котенком, "брошенным в неизвестность". Товарищи по гонкам на трассах старались объяснить ей азы, но она решила освоить все исключительно на собственном опыте. И главный урок, который успела усвоить отважная перуанка, - "только "Дакар" может подготовить вас к "Дакару". И с этим утверждением трудно спорить!

17 января перуанская столица будет с триумфом чествовать - после завершения десятого этапа - новых героев 41-го легендарного ралли "Дакар".