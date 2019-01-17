26 компаний подняли цены на автомобили в России

За последний месяц на отечественном авторынке выросли цены на автомобили 26 компаний. Большинство автопроизводителей скорректировали прайс-листы с начала нового года. Эксперты проанализировали данные с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.

Как уточняет аналитическое агентство "Автостат", с 1 января на 12 000 - 25 000 рублей выросла стоимость автомобилей УАЗ и Lada.

На сумму от 20 000 до 100 000 рублей увеличились цены практически на все модели Citroen. Стал стоить дороже весь модельный ряд у Hyundai (на 19 000 - 50 000 рублей), Mitsubishi (20 000 - 53 000 рублей), Peugeot (на 20 000 - 80 000 рублей), Kia (15 000 - 155 000 рублей).

Также цены на автомобили подняли Jeep (на 40 000 - 75 000 рублей), Nissan (11 000 - 85 000 рублей), Volkswagen (15 000 - 90 000 рублей), Lexus (67 000 - 158 000 рублей), Mercedes-Benz (30 000 - 310 000 рублей).

Часть брендов изменила прайс-листы в конце декабря 2018 года. Volkswagen озвучил новую стоимость Amarok и Caddy (плюс 18 000 - 23 000 рублей), а Subaru поднял цены на новые кроссоверы XV и Forester (на 20 000 - 30 000 рублей).

Единственным брендом, который снизил цены, стал Ford. Однако у компании подешевели на 18 000 рублей лишь седаны и хэтчбеки Fiesta. Остальные модели компании прибавили в цене от 10 000 до 100 000 рублей.

Напомним, причина, по которой автопроизводители поднимают цены - это повышение НДС с 18 до 20%. Эксперты полагают, что в наступившем году машины в России могут подорожать на 10%.