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17.01.2019 16:58
Рубрика: Власть

Анатолий Чубайс: Низкая цена всегда равна энергорасточительности

Текст: Лидия Захарова
Выступление председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса на экспертной дискуссии "Повышение энергоэффективности как приоритет развития экономики России", прошедшей в рамках Х Гайдаровского форума, вызвало бурную реакцию СМИ и блогеров.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По словам главы госкорпорации, россияне платят меньше за электричество, чем в других странах, поэтому и не экономят ценный ресурс. Но выход есть - это социальная норма, аспекты которой должны были обсудить в правительстве до 15 января. Свою точку зрения он изложил на форуме, но его выступление привело к неожиданному эффекту.

"С интересом читаю заголовки с Гайдаровского форума. Речь идет о панельной дискуссии об энергоэффективности России. "Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиян", "Чубайс предложил поднять цену на электричество из-за расточительности россиян", - отметил Анатолий Чубайс, - а теперь следите за руками. Вот моя дословная цитата: "Цена на электроэнергию в России, упрощая картину, (есть разница для промышленности, для населения и т.д.) но в целом вдвое ниже, чем в мире".

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Так получилось в силу двух причин: девальвации рубля и "антинародной" реформы электроэнергетики, создания рынков электроэнергетики, создания конкуренции на оптовом рынке и снижения цены, пояснил глава "Роснано".

"В результате мы оказываемся в ситуации фундаментального правила, о котором сказал Игорь Башмаков - дешевое экономить незачем. Мы не можем переломить этот тренд. Это то, что лежит в основе человеческого поведения. В этом смысле низкая цена всегда равна энергорасточительности. Это фундаментальная основа, в которой мы живем, - подчеркивает он. - Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? К ответу на этот вопрос нужно подойти взвешенно. Россия - страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно. Электроэнергия - это товар, без которого современная жизнь невозможна. С плеча с ходу взять и решить задачу повышения цены неправильно. Что правильно? Правильно создавать ситуацию, когда богатые платят больше, а бедные на том же уровне".

Именно поэтому тема социальной нормы потребления опять активно обсуждается. В том числе на самом высоком уровне.

Власть Позиция Экономика Отрасли Энергетика Компании Госкорпорации Роснано Персона: Анатолий Чубайс
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