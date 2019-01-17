Бабич заявил о скором подписании соглашения по визам между Беларусью и РФ

"Первым юридическим актом Союзного государства" назвал посол России в Беларуси Михаил Бабич соглашение о взаимном признании виз, которое касается граждан третьих стран. Его подписание ожидается в ближайшее время. Об этом российский дипломат рассказал 17 января в эфире телеканала " Россия 24 ".

Отвечая на вопрос, когда начнет действовать сам механизм пограничного контроля по въезду граждан третьих стран через территорию Беларуси в Россию, Михаил Бабич - спецпредставитель президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью - пояснил, что документ готовился "по настойчивой просьбе" белорусской стороны, но затем его подписание было отложено из-за "прохождения внутригосударственных процедур" в Минске.

Уже была проделана большая работа внутри РФ, среди органов исполнительной власти, уточнил Бабич, но, к сожалению, "на определенном этапе внутригосударственные процедуры в Республике Беларусь несколько затянулись. Сейчас президент Беларуси сказал, что это технический вопрос. Значит, соглашение где-то проходит внутригосударственные процедуры. И если это так, то в ближайшее время оно, конечно, может быть подписано", - полагает посол.

Высокопоставленный дипломат назвал этот документ "прорывным", отметив, что он имеет не только экономическое, но и очень важное политическое значение для Союзного государства. Это, по сути дела, подчеркнул он, первый юридический акт, который касается не только граждан и субъектов экономики СГ, но, прежде всего, принимается в интересах граждан и субъектов экономики иностранных государств. Получив российскую, либо белорусскую визу, граждане или юридические лица смогут перемещать свои грузы самостоятельно по всей территории как России, так и Беларуси.

Касаясь экономического сотрудничества внутри Союзного государства, российский посол дал понять, что РФ создала выгодные экономические условия для развития экономики Беларуси, превосходящие правила ЕврАзЭС. "Прежде всего, для экономики Беларуси и цена на топливно-энергетические ресурсы, газ, нефть, нефтепродукты, и возможность доступа на огромный российский рынок, и доступ к российским субсидиям для промышленных предприятий, и вопросы военно-технической политики, - все значительно выгоднее в экономическом плане, чем по правилам Евразийского союза", - напомнил Бабич.

Кроме этого, по его словам, вооруженные силы и "ядерный зонтик" России обеспечивают военную безопасность Беларуси.