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Билл Мюррей снова снимется у Софии Копполы

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    17.01.2019, 15:06
Текст:   Олег Усков

Замечательный Билл Мюррей вновь сотрудничает с прекрасной режиссером и сценаристом - 47-летней Софией Копполой.

Кинематографисты, исключительно поработавшие на "оскаровской" мелодраме "Трудности перевода" в 2003-м, сойдутся на драмедии "На мели" (On the Rocks).

У Мюррея - главная мужская роль, пишет MovieWeb.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре сюжета - молодая мать (Рашида Джонс, "Энджи Трайбека", "Социальная сеть"), которая едет в Нью-Йорк, чтобы попытаться наладить отношения с отцом - кадровым холостяком и ловеласом. После чего они на пару уходят в загул.

Отмечается, что On the Rocks - первый совместный проект гордой инди-студии А24 и гиганта Apple - для его стримингового сервиса. Cоглашение компании подписали в ноябре прошлого года.

Премьера обещана на 2020-й.

Старт съемок намечен в Нью-Йорке на весну. Коппола, кроме того, - сопродюсер ленты, наряду с Юри Хенли ("Женщины XX века", "Элитное общество").

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