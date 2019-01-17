Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar объявил о запуске сервиса для автобусных перевозчиков - BlaBlaCar Pro.

Компания обещает предоставлять доступ только легальным автобусным перевозчикам. Как отмечается, это первый шаг для компании к выходу на рынок автобусных перевозок в России. Компания убеждена, что новые действия помогут сделать рынок пассажирских перевозок в России более прозрачным.

Однако далеко не все разделяют такой энтузиазм. Президент Ассоциации работников транспорта и туризма Ирина Ал Зирки напомнила, что сервис зарегистрирован как карпулинг - совместные поездки, которые не представляют собой способ заработка. Компенсироваться могут исключительно расходы на бензин.

"Можно будет говорить о серьезных изменениях в работе сервиса, только когда его деятельность будет урегулирована на законодательном уровне. Будут выплачиваться налоги и предоставляться данные о безопасности", - подчеркивает Ирина Ал Зирки.

По ее мнению, в новой системе сервиса отсутствует какой-либо контроль за пассажиропотоком. Если на регулярных рейсах проверяют время отдыха водителей, то в случае с сервисом узнать это невозможно - всю ответственность сервис перекладывает на перевозчика.

На сервис BlaBlaCar время от времени подают в суд. Истцы требуют признать информацию на сайте и в мобильном приложении запрещенной в России, а сам сайт внести в реестр запрещенных ресурсов. Они считают, что сервис позволяет автомобилистам и "черным" автобусным перевозчикам уходить от налогов. По мнению истцов, так нарушители могут перевозить пассажиров за деньги "под прикрытием понятия "компенсация затрат на топливо".

Наконец, все еще помнят убийство водителя Ирины Ахматовой, которая ехала домой в Тулу из Москвы вечером 23 декабря. Преступник зарегистрировался на сайте под различными именами, а затем забронировал все места в машине Ирины. Спустя время после ограбления и убийства женщины он признался, что преступление было спланировано заранее. Его никто не остановил. Судя по сообщениям в интернете, многие после этой трагедии стали опасаться поездок с неизвестными попутчиками.