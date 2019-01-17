Британский парламент проголосует по альтернативному Brexit 29 января

Депутаты британского парламента предпримут очередную попытку определить судьбу Brexit 29 января.

Ожидается, что накануне дебатов 21 января правительство страны во главе с премьером Терезой Мэй предложит новый план по выходу из Евросоюза, передает издание The Guardian.

Накануне палата общин британского парламента отклонила предложенное кабинетом министров страны соглашение с ЕС о выходе из объединения. Примечательно, что в Брюсселе не желают вносить какие-либо изменения в проект документа по Brexit даже несмотря на сложившие в Лондоне обстоятельства.