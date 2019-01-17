ЦБ определил, когда инфляция вернется к 4 процентам

Годовая инфляция в России вернется к 4 процентам в первом квартале 2020 года, - заявил глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

По его словам, в январе 2019 года инфляция в годовом выражении составит примерно 5 процентов. "Это как раз отвечает тому, как мы видим инфляцию. Нужно сказать, что в том диапазоне оценок, что мы давали - 0,6-1,5 процентных пункта для возможного влияния НДС на общий прирост цен, мы точно уходим от верхнего уровня оценки", - сказал Морозов РИА Новости.

По итогам 2019 года ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5-5,5 процента, причем в первом квартале она может достигнуть 6 процентов, заявила вчера первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. Для сравнения, в первом квартале прошлого года уровень инфляции по данным Росстата составил 2,4 процента, а по итогам 2018 года инфляция в стране составила 4,3 процента.

На нынешнее повышение уровня инфляции повлияло увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года с 18 до 20 процентов и ослабление курса рубля.