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17.01.2019 11:01
Рубрика: Экономика

ЦБ возобновил закупки валюты для Минфина спустя полгода

Текст: Роман Маркелов
Банк России 15 января купил на открытом рынке иностранной валюты для Минфина на 15,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Это первый выход ЦБ на открытый рынок с покупкой валюты для Минфина по бюджетному правилу после почти полугодового перерыва. Мораторий на такие покупки по факту действовал с августа 2018 года, они были приостановлены из-за нестабильности на финансовых рынках и падения курса рубля.

В конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что ЦБ вернется к покупкам с 15 января 2019 года. Отложенные покупки валюты (примерно на два триллиона рублей) регулятор намерен провести равномерно в течение нескольких лет, их параметры ЦБ еще не объявлял.

Фото: Банк России
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Накануне первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что четкие сроки по возобновлению отложенных покупок ставить рано, поскольку необходимо последить за реакцией рынков и макроэкономической ситуацией в целом. При этом 15 января рубль практически никак не отреагировал на возобновление интервенций ЦБ.

Банк России будет ежедневно приобретать валюты для Минфина на 15,6 миллиарда рублей в день с 15 января по 6 февраля (всего за этот срок будет куплено валюты на 265,8 миллиарда рублей).

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