ЦБ возобновил закупки валюты для Минфина спустя полгода

Это первый выход ЦБ на открытый рынок с покупкой валюты для Минфина по бюджетному правилу после почти полугодового перерыва. Мораторий на такие покупки по факту действовал с августа 2018 года, они были приостановлены из-за нестабильности на финансовых рынках и падения курса рубля.

В конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что ЦБ вернется к покупкам с 15 января 2019 года. Отложенные покупки валюты (примерно на два триллиона рублей) регулятор намерен провести равномерно в течение нескольких лет, их параметры ЦБ еще не объявлял.

Накануне первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что четкие сроки по возобновлению отложенных покупок ставить рано, поскольку необходимо последить за реакцией рынков и макроэкономической ситуацией в целом. При этом 15 января рубль практически никак не отреагировал на возобновление интервенций ЦБ.

Банк России будет ежедневно приобретать валюты для Минфина на 15,6 миллиарда рублей в день с 15 января по 6 февраля (всего за этот срок будет куплено валюты на 265,8 миллиарда рублей).