Один из крупнейших в России операторов каршеринга предоставил невообразимую статистику: за год из его автомобилей пропало 18 тысяч литров омывающей жидкости, 146 аккумуляторов, 14 сидений и 7 рулей. Причем в трех случаях вместо современных "баранок" хитроумные клиенты поставили старые.

Машины каршеринга и моют, и заправляют сотрудники сервисов. Казалось бы, что еще нужно пользователю: бери - и езжай! Но прихватить канистру незамерзайки - все равно руки чешутся... Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, за год из каршеринговых авто пропало также 97 ковриков, 9 магнитол и 18 тысяч литров (!) омывающей жидкости. "А щеткам для снега мы уже давно потеряли счет, - отметили представители каршеринговой фирмы. - За 2018-й их пропало как минимум две тысячи". Реакция оператора зависит от того, что именно исчезло из машины, объяснили "РГ" в пресс-службе компании. Сначала ищут последнего пользователя, выясняют, когда именно пропала та или иная деталь. Затем арендатору могут выставить счет - он обязан оплатить компании убытки, это прописано в договоре. И только в крайнем случае оператор идет в полицию.

Подобное отношение к арендованным автомобилям характерно не только для России, отметил в беседе с "РГ" автоэксперт и популярный радиоведущий Игорь Моржаретто. "Несколько лет назад я сталкивался с подобными вещами во Франции, - рассказал он. - Там в каршеринге были небольшие электромобили. Посмотрел я в салон одного из них - а там така-а-а-а-я грязь, что и садиться не хотелось!". Подобное отношение к имуществу можно охарактеризовать одним тезисом - "не мое - не жалко", полагает Моржаретто. Мусор в машинах часто оставляют и пользователи столичного сервиса, отметила шеф-редактор портала truesharing.ru Анна Бегиашвили. Нередко попадаются и курильщики за рулем. К тому же нарушители взяли моду бросать машины в запрещенных местах. Есть и те, кто использует арендованные машины для дрифта (хотя штраф за это - от 50 тыс. руб.) или передают руль друзьям (от 100 тыс. руб.).

Но самым исключительным случаем в прошлом году (да и, наверное, вообще за всю историю нашего каршеринга) стала нелегальная поездка компании арендаторов... в Абхазию. Дело в том, что на машинах московского каршеринга разрешается ездить только в пределах Подмосковья и части Калужской области (в некоторых компаниях). Каково же было удивление службы безопасности, когда GPS-сигнал одной из машин внезапно пропал в Московской области и через несколько часов вдруг появился под Ростовом-на-Дону. Представители каршеринга и полиция "засекли" беглецов, но все равно решили подождать, куда они в итоге поедут. Рванули, как выяснилось уже на границе, в Абхазию. Там их уже ждали правоохранители с собаками. Угонщики были задержаны. ​

Компания арендаторов попыталась угнать машину из Москвы - хитрецов поймали только на границе с Абхазией

По пути они умудрились не только тщательно содрать с легковушки фирменную оклейку каршеринга, но еще и для отвода глаз прилепили на заднее стекло модный у автомобилистов стикер "На Берлин!".

А как у вас?

На территории Краснодарского края работает пять каршеринговых компаний, и нарушения в их работе аналогичны. Так, часто подростки пытаются зарегистрироваться по документам более старших родственников, а лишенные прав за вождение в нетрезвом виде покупают аккаунты. Причем в последних часто используются украденные документы и купленные в переходе сим-карты без указания имени владельца. Нередко, попав в ДТП, водитель попросту пытается скрыться.

В Санкт-Петербурге действуют восемь каршеринговых сервисов, и в сводки происшествий их машины попадают как минимум раз в неделю. Самым громким стало ДТП в декабре, когда пьяный мужчина за рулем арендованного автомобиля протаранил три машины. А летом прошлого года школьники украли аккаунты пользователей каршерингового сервиса и угнали два автомобиля. Подростков задержали во время ночной поездки по городу.

Подготовили Ольга Максимова и Вера Черенева