Дилер Lada стал давать автомобили на суточный тест-драйв

Один из дилеров марки Lada сделал своим клиентам уникальное предложение - автомобили Vesta и Xray на тест-драйв теперь дают не на несколько минут, да еще и в сопровождении сотрудника автосалона, а на сутки. Такая акция несколько дней назад стартовала в Новочебоксарске (Республика Чувашия).

"Обычного тест-драйва зачастую недостаточно, чтобы сделать окончательный выбор в пользу конкретной модели автомобиля", - объяснили нестандартную инициативу в дилерском салоне.

Условия для тест-драйва просты. Компания заключает с автолюбителем договор о предоставлении так называемого подменного автомобиля, тот вносит залог в размере 10 тысяч рублей, проходит подробный инструктаж и уезжает тестировать машину самостоятельно. Залог дилер возвращает при получении автомобиля, а расходы клиента ограничиваются затратами на бензин.

Отметим, что до сих пор суточный тест-драйв был доступен только для некоторых дорогих моделей, в частности, Audi и BMW. Если опыт провинциального дилера Lada окажется успешным, возможно, он будет растиражирован и другими автосалонами бренда.

Напомним, общие продажи Lada в 2018 году выросли на 16% относительно 2017-го. Всего было реализовано 360 204 автомобилей, из которых 30% составили Lada Vesta и около 10% - Lada Xray.