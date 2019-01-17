Французская газета предсказала России рекорд торгового баланса

Рекорд 2011 года по положительному сальдо торгового баланса России, скорее всего, скоро будет побит, пишет французская деловая газета Les Echos.

Издание ссылается на данные Федеральной таможенной службы РФ, по которым положительное сальдо увеличилось на 65,2 процента за 11 месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года, достигнув 191,4 миллиарда долларов. Рекорд 2011 года составлял 198 миллиардов, поэтому новый рекорд вполне достижим, делает вывод газета.

В январе-ноябре 2018 года объем торговли РФ составил 629 миллиардов долларов, увеличившись на 19,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, экспорт за тот же срок вырос на 27,5 процента (до 410,2 миллиарда долларов), отмечает Les Echos. Топливо и энергоносители составили 64,3 процента экспорта.