Кровавый четверг: "Мертвым повезло" - дикий башкирский слэшер

Региональное кино в России цветет не то чтобы буйным цветом, но все же иногда пробивается бледными тонкими ростками на богато унавоженном поле широкого проката между плотно рассаженными борщевиками . Благодаря независимым мичуринцам из разных уголков нашей огромной страны периодически рождаются такие диковинные гибриды, как якутский нуар , дальневосточный зомби-апокалипсис, бурятская криминальная сага - или вот: башкирский слэшер.

"Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, снятый за - только не смейтесь - 500 тысяч рублей, тихо и незаметно прошуршал по основному конкурсу "Кинотавра" и пустым залам кинотеатров в 2017 году. Что совершенно неприемлемо, ведь это, несомненно, один из лучших отечественных жанровых фильмов в истории. С поправками на указанный бюджет и низкий уровень конкуренции - взять те же безликие мизогинистские страшилки Святослава Подгаевского, располагающие куда более внушительными ресурсами, в том числе маркетинговыми. А об иных конкурентах, вроде, простите, "Дизлайка", и упоминать лишний раз не стоит.

Работа уфимского режиссера - дебютная, кстати, - выделяется прежде всего самобытностью. И это несмотря на четко просматривающиеся источники влияния: ушки именитых мастеров выглядывают отовсюду, но не оккупируют пространство, а ненавязчиво украшают его аллюзиями. Например, каждый из членов банды киллеров, своей колоритной разношерстностью явно отсылающей к раннему Гаю Ричи и его эпигонам, обладает безошибочно узнаваемой чисто русской индивидуальностью. Словно персонажи треков "Кровостока" вдруг ожили и перенеслись на экран.

В банде этой состоят: молчаливый патологоанатом-садист, ветеран чекистских застенков, человек в балаклаве, кровожадная феминистка и туповатый гопник. Плюс шестой - младший брат гопника, который до определенного момента ничего не знал и был у них на побегушках, пока не сунул нос куда не надо. Заправляет всем таинственный куратор, раздающий подробные указания исключительно по телефону и тщательно скрывающий свою личность. Он отправляет всех шестерых на очередное задание: прихлопнуть одного сопляка и обставить все так, будто это сделал маньяк.

Место действия - лесная хижина. Оптовое истребление подростков - согласно протоколу. Маньяк, который внезапно сам приходит по душеньки профессиональных убийц, умело орудует большущим ножом. Единственное, чего здесь сильно не хватает, так это нормальных практических эффектов и пластического грима. Потому что все-таки цитирование той самой сцены из "Попутчика" подразумевает нечто большее, чем кучка непонятного происхождения ошметков, взятая мимолетным крупным планом. Но, справедливости ради, снимать - как следует, в подробностях - жестокие расправы у нас вообще никто не умеет. Красиво разлетающаяся по стенам голова Дениса Шведова в "Мама всегда рядом" Евгения Пузыревского - исключение.

Некоторые технические помарки, вполне простительные, уравновешиваются массивными достоинствами. В том числе - ядреным черным юмором и диалогами, напоминающими даже не столько Тарантино, сколько комедии Романа Каримова. Согласитесь, невинная беседа о котиках в ходе активных домогательств посреди усыпанной трупами и залитой кровью комнаты - находка как минимум неординарная.

Ну и для искушенных ценителей весь сценарий - сплошной деликатес, смелый постмодернистский оммаж с такой хичкоковско-шьямалановской развязкой, которая в любом другом случае выглядела бы нелепо, но тут почему-то не выглядит. При этом - не подражательный, а очень даже самостоятельный, укорененный в нашей милой и страшной действительности, что особенно удачно подчеркивает саундтрек, состоящий из шлягеров "Красной плесени" и "Сектора газа".

В конечном счете "Мертвым повезло" вселяет надежду и оптимизм. И не только сам по себе, но и как часть пока что до конца не оформившейся, но уже приятной тенденции. При большом желании, поскребя по сусекам, можно попытаться высказать предположение, что у нас потихоньку собирается своя волна "новых экстремалов" - почти как во Франции. Рустам Мосафир, упомянутый Евгений Пузыревский, который должен же когда-нибудь доснять свой полный метр, Вадим Валиуллин вот еще. Немного, но и не мало, три раза, как говорится, - система. Правда, нужно ли это кому-нибудь - вот в чем вопрос. Очень хочется ерить, что нужно.