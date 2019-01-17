Кровавый четверг: "Мертвым повезло" - дикий башкирский слэшер

Региональное кино в России цветет не то чтобы буйным цветом, но все же иногда пробивается бледными тонкими ростками на богато унавоженном поле широкого проката между плотно рассаженными борщевиками. Благодаря независимым мичуринцам из разных уголков нашей огромной страны периодически рождаются такие диковинные гибриды, как якутский нуар, дальневосточный зомби-апокалипсис, бурятская криминальная сага - или вот: башкирский слэшер.
"Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, снятый за - только не смейтесь - 500 тысяч рублей, тихо и незаметно прошуршал по основному конкурсу "Кинотавра" и пустым залам кинотеатров в 2017 году. Что совершенно неприемлемо, ведь это, несомненно, один из лучших отечественных жанровых фильмов в истории. С поправками на указанный бюджет и низкий уровень конкуренции - взять те же безликие мизогинистские страшилки Святослава Подгаевского, располагающие куда более внушительными ресурсами, в том числе маркетинговыми. А об иных конкурентах, вроде, простите, "Дизлайка", и упоминать лишний раз не стоит.
Работа уфимского режиссера - дебютная, кстати, - выделяется прежде всего самобытностью. И это несмотря на четко просматривающиеся источники влияния: ушки именитых мастеров выглядывают отовсюду, но не оккупируют пространство, а ненавязчиво украшают его аллюзиями. Например, каждый из членов банды киллеров, своей колоритной разношерстностью явно отсылающей к раннему Гаю Ричи и его эпигонам, обладает безошибочно узнаваемой чисто русской индивидуальностью. Словно персонажи треков "Кровостока" вдруг ожили и перенеслись на экран.
В банде этой состоят: молчаливый патологоанатом-садист, ветеран чекистских застенков, человек в балаклаве, кровожадная феминистка и туповатый гопник. Плюс шестой - младший брат гопника, который до определенного момента ничего не знал и был у них на побегушках, пока не сунул нос куда не надо. Заправляет всем таинственный куратор, раздающий подробные указания исключительно по телефону и тщательно скрывающий свою личность. Он отправляет всех шестерых на очередное задание: прихлопнуть одного сопляка и обставить все так, будто это сделал маньяк.
Место действия - лесная хижина. Оптовое истребление подростков - согласно протоколу. Маньяк, который внезапно сам приходит по душеньки профессиональных убийц, умело орудует большущим ножом. Единственное, чего здесь сильно не хватает, так это нормальных практических эффектов и пластического грима. Потому что все-таки цитирование той самой сцены из "Попутчика" подразумевает нечто большее, чем кучка непонятного происхождения ошметков, взятая мимолетным крупным планом. Но, справедливости ради, снимать - как следует, в подробностях - жестокие расправы у нас вообще никто не умеет. Красиво разлетающаяся по стенам голова Дениса Шведова в "Мама всегда рядом" Евгения Пузыревского - исключение.
Некоторые технические помарки, вполне простительные, уравновешиваются массивными достоинствами. В том числе - ядреным черным юмором и диалогами, напоминающими даже не столько Тарантино, сколько комедии Романа Каримова. Согласитесь, невинная беседа о котиках в ходе активных домогательств посреди усыпанной трупами и залитой кровью комнаты - находка как минимум неординарная.
Ну и для искушенных ценителей весь сценарий - сплошной деликатес, смелый постмодернистский оммаж с такой хичкоковско-шьямалановской развязкой, которая в любом другом случае выглядела бы нелепо, но тут почему-то не выглядит. При этом - не подражательный, а очень даже самостоятельный, укорененный в нашей милой и страшной действительности, что особенно удачно подчеркивает саундтрек, состоящий из шлягеров "Красной плесени" и "Сектора газа".
В конечном счете "Мертвым повезло" вселяет надежду и оптимизм. И не только сам по себе, но и как часть пока что до конца не оформившейся, но уже приятной тенденции. При большом желании, поскребя по сусекам, можно попытаться высказать предположение, что у нас потихоньку собирается своя волна "новых экстремалов" - почти как во Франции. Рустам Мосафир, упомянутый Евгений Пузыревский, который должен же когда-нибудь доснять свой полный метр, Вадим Валиуллин вот еще. Немного, но и не мало, три раза, как говорится, - система. Правда, нужно ли это кому-нибудь - вот в чем вопрос. Очень хочется ерить, что нужно.