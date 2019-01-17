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17.01.2019 08:48
Рубрика: В мире

Ксения Собчак неожиданно приехала на Украину

Текст: Александр Ленин

Журналист и телеведущая Ксения Собчак неожиданно приехала в столицу Украины.

Против мэра Киева Виталия Кличко открыто уголовное дело

"Ну привет, Киев!)))", - написала она в своем Instagram, сопроводив публикацию сделанным из машины снимком ночного города. Цели визита Собчак на Украину остаются неизвестными.

Примечательно, что она находится в списке сайта "Миротворец" из-за поездки в Крым в апреле 2014 года. Лицам, внесенным в базу указанного ресурса, ограничен въезд на территорию украинского государства.

Ранее Собчак была заявлена среди участников форума YES в Киеве 15 сентября, но отменила поездку из-за болезни, сообщает издание strana.ua.

В мире экс-СССР Украина
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