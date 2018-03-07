Кандидат в президенты РФ Собчак попала в базу данных сайта "Миротворец"

Кандидат в президенты России Ксения Собчак попала в базу данных одиозного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма, сообщают РИА Новости.

Как сообщается на сайте, Собчак внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года. Тогда же, по данным сайта, Собчак оправдывала так называемую "оккупацию Крыма".

Добавим, что в базу "Миротворца" вносятся лица, которые, по мнению администрации ресурса, могли совершить преступления против национальной безопасности Украины. В основном это граждане России, которые побывали в Крыму, а также в самопровозглашенных ДНР или ЛНР. В "черные списки" внесены политики, деятели культуры, искусства, журналисты из разных стран. Ранее ООН рекомендовала Киеву расследовать работу этого скандального интернет-ресурса.

Напомним, накануне Ксения Собчак заявила о намерении въехать в Крым через территорию Украины. "Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - сказала кандидат в президенты в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя это решение кандидата в президенты России, назвал его политической шизофренией. А первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что Собчак могут запретить въезд на территорию самой Украины, если выяснится, что ранее она посещала Крым без согласования с Киевом.

