Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта "Миротворец"

Российская певица, уроженка Киева Анастасия Стоцкая попала в базу данных одиозного украинского сайта "Миротворец".

Как сообщается на сайте, Стоцкая внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Донбасс.

В базу "Миротворца" вносятся лица, которые, по мнению администрации ресурса, могли совершить преступления против национальной безопасности Украины. В основном это граждане России, которые побывали в Крыму, ДНР или ЛНР. В "черные списки" внесены политики, деятели культуры, журналисты из разных стран.

В начале 2016 года против сотрудников "Миротворца" по заявлению группы украинских и зарубежных журналистов, а также в связи с требованиями представителя ЕС заблокировать ресурс было возбуждено уголовное дело, проект был закрыт. Но вскоре при попустительстве спецслужб Украины сайт возобновил работу, а затем перебрался под крыло США.

В конце 2017 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва передала американским властям ноту в связи с размещением скандального украинского сайта "Миротворец" на серверах в США. По мнению Захаровой, публикации этого портала являются "прямым призывом к расправе". Ответа от американских властей до сих пор не получено.