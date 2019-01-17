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17.01.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Курс рубля перестал реагировать на плохие новости

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля укрепился в рамках общего позитива на финансовых рынках и удачного размещения облигаций федерального займа Минфином, отмечают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Однако положительного заряда российской валюте может не хватить даже до конца месяца.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас хорошее время для большинства рисковых активов - период корпоративной отчетности в США начался без негатива, планы по реализации стимулирующих мер в Китае воспринимаются инвесторами с оптимизмом, новостной фон по переговорам США и Китая остается без существенных отрицательных факторов, перечисляет главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

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Стабилизирующим образом на рубль действует и закрепление цен на нефть выше 60 долларов за баррель, добавляет он. По словам Покатовича, инвесторы в российских активах сосредоточили свое внимание на положительных факторах, в то время как любой негатив игнорируется.

"Так, например, рубль остается полностью инертен как к последним событиям Brexit, так и к новым напоминаниям от американского истеблишмента об актуальности санкционных рисков", - говорит он.

Подтверждением инертности рубля к негативу, по оценке Покатовича, является успешный результат первых в этом году недельных аукционов ОФЗ, где Минфину удалось разместить все три выпуска бумаг в полном объеме на 35 миллиардов рублей по рыночным ценам. Спрос участников аукционов значительно превышал предложенные объемы бумаг, что в совокупности с общим ралли долгового рынка оказывает курсу рубля косвенную поддержку, указывает аналитик.

Фото: iStock
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Благоприятное влияние итогов аукционов Минфина на курс рубля сохранится и в четверг, говорит руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев. Помимо этого на состояние рубля в конце недели будут влиять динамика индекса доллара, а также в целом уже заложенный в котировки возврат Банка России на открытый валютный рынок и пятничные комментарии международного рейтингового агентства S&P по суверенному рейтингу РФ, рассказывает аналитик.

По мнению Воробьева, в четверг и пятницу курс доллара будет находиться в промежутке 66,2-67 рублей. Покатович ожидает в конце этой недели диапазона колебаний 65,7-67,5 рубля за доллар.

Также, по мнению Покатовича, январь может оказаться для рубля достаточно спокойным месяцем: возвращение ЦБ на рынок с покупкой валюты проходит плавно, динамика нефтяного рынка далека от формирования давления на курс рубля, общий уровень принятия рисков инвесторами характеризуется умеренным ростом. Воробьев с этим не согласен - по его оценке, несмотря на спокойное поведение нефти, на рубль в ближайшие недели способны надавить еще несколько факторов. Это, в том числе, новые обсуждения по введению санкций, а также, возможно, менее удачные будущие аукционы Минфина по размещению ОФЗ, допускает аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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