Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В России разработана система предсказания ДТП 17:00
Видео: чемпион мотогонок Марк Маркес промчался по горному серпантину 16:44
Toyota начинает продажи "стильного" Land Cruiser Prado 16:14
Во Франции нашли забытый гараж с десятками раритетных авто 15:27
17.01.2019 17:52
Рубрика: Легковые авто

Лимузин "Волга-Кортеж" выставили на продажу за 4 млн рублей

Текст: Борис Захаров
Фото: скриншот с www.auto.youla.ru. Фото: скриншот с www.auto.youla.ru.
Фото: скриншот с www.auto.youla.ru.

В Сети продают совершенно уникальную модификацию автомобиля "Волга". Речь о концептуальной разработке "Волга-Кортеж", выполненной в 1995 году на базе модели ГАЗ-31029 в единственном экземпляре специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ".

В ходе работ по превращению "Волги" в лимузин габаритную длину концепт-кара увеличили с 4960 мм до 5710 мм путем вваривания вставок сразу в двух местах: в районе центральной стойки была применена глухая вставка, а задняя стойка крыши стала шире почти в четыре раза и обзавелась овальным окном, напоминающим иллюминатор.

Неужели участники проекта таким образом пошутили на тему забавного прозвища "Волги"? Еще одна особенность прототипа - увеличенный наклон заднего стекла в сравнении с базовым седаном.

Фото: Юрий Зубко / РГ
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж

Внутри за передними сиденьями смонтирована стеклянная перегородка с электроприводом, делящая салон на две зоны - рабочую и для задних пассажиров. В заднем VIP-секторе салона нашлось место для бара, аудио-системы и прочих атрибутов комфорта.

Под капотом прототипа установлен стандартный бензиновый 100-сильный "атмосферник" ЗМЗ-402, способный разогнать уникальный лимузин до максимальных 145 км/ч. Двигатель агрегатирован со стандартной же 4-ступенчатой "механикой". В тормозной системе использованы барабанные механизмы, подвеска перенастроена с учетом увеличившейся снаряженной массы.

Лимузин "НАМИ" должен был стать одним прообразов отечественных лимузинов для госчиновников, но дальше изготовления единственного образца и демонстрации его на нескольких выставках дело не пошло. Какое-то время "Волга-Кортеж" обслуживал свадьбы, но в конце концов осел на задворках института, а в 2013 году был продан частному коллекционеру из-за необходимости освободить место для работы над проектом "Кортеж" для президента РФ.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Первую поездку Дмитрия Медведева на Aurus Senat показали на видео

В комментарии к объявлению уточняется, что концептуальный лимузин прошел цикл ремонтно-восстановительных работ, включая полную перекраску кузова с предварительной разборкой и оценкой состояния кузовных панелей и агрегатов, подтвердившей отличное состояние экспоната и заявленный малый пробег. Также у автомобиля был восстановлен салон до состояния оригинала.

Сообщается, что данный лимузин в свое время положил начало проекту "Кортеж", в подготовке которого были заняты специалисты КБ Смирнова. О необычном "лоте" говорится, что это экземпляр для коллекционного хранения, являющийся ценнейшей музейной единицей. За уникальный концепт "Волга-Кортеж" просят ровно 4 млн рублей.

Как работают сервисы, предлагающие автомобиль по подписке
Чем порадует российский автопром в ближайшие годы
#ГАЗ