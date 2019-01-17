Лимузин "Волга-Кортеж" выставили на продажу за 4 млн рублей

В Сети продают совершенно уникальную модификацию автомобиля "Волга". Речь о концептуальной разработке "Волга-Кортеж", выполненной в 1995 году на базе модели ГАЗ-31029 в единственном экземпляре специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ".

В ходе работ по превращению "Волги" в лимузин габаритную длину концепт-кара увеличили с 4960 мм до 5710 мм путем вваривания вставок сразу в двух местах: в районе центральной стойки была применена глухая вставка, а задняя стойка крыши стала шире почти в четыре раза и обзавелась овальным окном, напоминающим иллюминатор.

Неужели участники проекта таким образом пошутили на тему забавного прозвища "Волги"? Еще одна особенность прототипа - увеличенный наклон заднего стекла в сравнении с базовым седаном.

Внутри за передними сиденьями смонтирована стеклянная перегородка с электроприводом, делящая салон на две зоны - рабочую и для задних пассажиров. В заднем VIP-секторе салона нашлось место для бара, аудио-системы и прочих атрибутов комфорта.

Под капотом прототипа установлен стандартный бензиновый 100-сильный "атмосферник" ЗМЗ-402, способный разогнать уникальный лимузин до максимальных 145 км/ч. Двигатель агрегатирован со стандартной же 4-ступенчатой "механикой". В тормозной системе использованы барабанные механизмы, подвеска перенастроена с учетом увеличившейся снаряженной массы.

Лимузин "НАМИ" должен был стать одним прообразов отечественных лимузинов для госчиновников, но дальше изготовления единственного образца и демонстрации его на нескольких выставках дело не пошло. Какое-то время "Волга-Кортеж" обслуживал свадьбы, но в конце концов осел на задворках института, а в 2013 году был продан частному коллекционеру из-за необходимости освободить место для работы над проектом "Кортеж" для президента РФ.

В комментарии к объявлению уточняется, что концептуальный лимузин прошел цикл ремонтно-восстановительных работ, включая полную перекраску кузова с предварительной разборкой и оценкой состояния кузовных панелей и агрегатов, подтвердившей отличное состояние экспоната и заявленный малый пробег. Также у автомобиля был восстановлен салон до состояния оригинала.

Сообщается, что данный лимузин в свое время положил начало проекту "Кортеж", в подготовке которого были заняты специалисты КБ Смирнова. О необычном "лоте" говорится, что это экземпляр для коллекционного хранения, являющийся ценнейшей музейной единицей. За уникальный концепт "Волга-Кортеж" просят ровно 4 млн рублей.