Логинов стал пятым в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Бе финишировал со временем 22:56,3 секунды, допустив при этом один промах. Второе место занял его брат Тарьей, отстрелявшийся чисто, но отставший от победителя на 7,9 секунды. Замкнул тройку немец Бенедикт Долль с одним промахом и отставанием 10,5 секунды.
Мужской спринт изначально был запланирован на среду, однако в итоге из-за непогоды его перенесли на четверг. Стоит признать, что погодные условия не особенно улучшились. После гонки Александр Логинов, занявший пятое место с отставанием 26,1 секунды, посетовал на сильный ветер. Александр допустил один промах - как знать, возможно, при безветренной погоде ситуация сложилась бы совсем иначе.
"В целом, хорошая гонка, но я не очень доволен своей работой на равнинной части, достаточно много там проиграл. Очевидно, не был готов к такой трассе, - констатировал россиянин. - На подъемах получалось работать, это хорошо. Но с таким ветром нужно было стрелять только на "ноль".
Этап Кубка мира продолжится в четверг женским спринтом на 7,5 км. Гонка стартует в 16:30 по московскому времени.