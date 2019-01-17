Логинов стал пятым в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону, он открылся мужской спринтерской гонкой на 10 км. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе, лучший из россиян Александр Логинов показал пятый результат.

Бе финишировал со временем 22:56,3 секунды, допустив при этом один промах. Второе место занял его брат Тарьей, отстрелявшийся чисто, но отставший от победителя на 7,9 секунды. Замкнул тройку немец Бенедикт Долль с одним промахом и отставанием 10,5 секунды.

Мужской спринт изначально был запланирован на среду, однако в итоге из-за непогоды его перенесли на четверг. Стоит признать, что погодные условия не особенно улучшились. После гонки Александр Логинов, занявший пятое место с отставанием 26,1 секунды, посетовал на сильный ветер. Александр допустил один промах - как знать, возможно, при безветренной погоде ситуация сложилась бы совсем иначе.

"В целом, хорошая гонка, но я не очень доволен своей работой на равнинной части, достаточно много там проиграл. Очевидно, не был готов к такой трассе, - констатировал россиянин. - На подъемах получалось работать, это хорошо. Но с таким ветром нужно было стрелять только на "ноль".

Этап Кубка мира продолжится в четверг женским спринтом на 7,5 км. Гонка стартует в 16:30 по московскому времени.