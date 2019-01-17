Парламент Греции, который в течение последних двух дней вел дебаты по вопросу о вотуме доверия правительству Алексиса Ципраса, поздно вечером в среду поддержал действующий кабинет министров.

По итогам бурных прений, в ходе которых представители греческих политических сил жестко критиковали как внешнюю и внутреннюю политику официальных Афин, так и друг друга, за доверие правительству Ципраса высказались 151 депутат, против - 148 законодателей.

С учетом того, что в парламенте страны заседают 300 народных избранников (в данном голосовании приняли участие 299 депутатов) нынешнее греческое правительство получило минимальный перевес голосов в свою пользу. При этом премьер-министру, по данным местных СМИ, лишь в последний момент удалось перетянуть на свою сторону ряд независимых депутатов, что и определило исход голосования. В пользу Ципраса также сыграл и факт открытой поддержки со стороны Евросоюза - прямо в день голосования по вотуму доверия Афины посетил еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси, который весьма комплиментарно высказался об итогах работы греческого правительства.

"Сегодня парламент проголосовал за стабильность. Правительство, которое уже изменило Грецию, будет продолжать (работать) до завершения гарантированного конституцией срока", - прокомментировал итоги решения парламента Алексис Ципрас.

Политические обозреватели в Афинах полагают, что состоявшееся в среду голосование стало своеобразной репетицией предстоящей ратификации парламентом Греции Преспанского соглашения - крайне непопулярного среди абсолютного большинства греческого населения документа, призванного урегулировать почти 30-летний спор Греции и Македонии по вопросу государственного наименования этой бывшей югославской республики (БЮРМ) и тем самым открыть ей дорогу в НАТО.

С другой стороны, полученный пусть и с минимальным перевесом вотум доверия, развязывает Алексису Ципрасу руки для проведения необходимых перестановок в своем правительстве с прицелом на парламентские выборы в Греции в 2019 году. Обозреватели полагают, что лидер левой партии "СИРИЗА" постарается привлечь к работе в кабинете министров представителей левоцентристских политсил страны с тем, чтобы идти на предстоящие в текущем году выборы консолидированным "прогрессивным фронтом".

Напомним, что Алексис Ципрас поставил вопрос о доверии его кабинету министров сразу после того, как в минувшее воскресенье из правящей коалиции вышла партия "Независимые греки" Паноса Камменоса. Это произошло на фоне острых разногласий между политиками из-за Преспанского соглашения. По данным последних социологических опросов, до 70 процентов населения Греции выступает против условий этого документа. Они, среди прочего, предусматривают сохранение в названии соседней страны слова "Македония", что рассматривается многими рядовыми греками в качестве национального предательства, поскольку македонская идентичность, по их мнению, исторически принадлежит исключительно Греции и не является предметом политического торга.