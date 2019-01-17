Посольство РФ: Мы на связи с капитаном арестованного в Британии судна

Российские дипломаты следят за развитием ситуации с задержанием британскими властями сухогруза "Кузьма Минин" и находятся на связи с капитаном судна.

"Посольство поддерживает связь с капитаном и представителями британских властей, которые подходят к ситуации конструктивно", - заявили в российской дипмисии. Цитату приводит агентство РИА Новости.

Напомним, что российский сухогруз "Кузьма Минин" был арестован представителями Великобритании. Судно имеет отношение к Мурманскому морскому пароходству и, по некоторым данным, задержано за долги владельца.

В декабре прошлого года "Кузьма Минин" сел на мель у берегов британского графства Корнуолл. Сухогруз получил небольшие повреждения топливного бака. Экипаж при этом не пострадал.