Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"

Российский сухогруз "Кузьма Минин" арестован представителями Великобритании. Судно имеет отношение к Мурманскому морскому пароходству и, по некоторым данным, задержано за долги владельца.

"Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца", - заявил координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов, которого цитирует ТАСС.

В декабре прошлого года "Кузьма Минин" сел на мель у берегов британского графства Корнуолл. Сухогруз получил при этом небольшие повреждения топливного бака. Экипаж не пострадал.