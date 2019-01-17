Президент Зимбабве: Мы договорились о помощи

Какие вопросы вы обсуждали на встрече с президентом Путиным и каковы результаты визита?



Эммерсон Мнангагва: Я очень рад, что мне удалось совершить визит в Россию, который состоялся по приглашению его превосходительства президента Путина. Когда мы встретились на саммите БРИКС в ЮАР, то в кулуарах у нас состоялся небольшой разговор. Но мы не смогли закончить обсуждение интересовавших нас вопросов и договорились найти возможность продолжить обсуждение этих вопросов, когда я приеду в Москву. Мой визит мог состояться еще в ноябре прошлого года, но из-за событий, что развернулись в Зимбабве после состоявшихся 30 июля 2018 года президентских выборов, Конституционный суд смог подтвердить итоги голосования с некоторой задержкой и нам пришлось перенести визит в Россию на январь этого года. Я очень рад - итоги этого визита можно назвать крайне успешными, и они превысили мои ожидания. Я очень признателен и благодарен президенту Путину за глубокое понимание всех аспектов ситуации в Зимбабве. Основная задача моего визита - углубить и расширить экономическое сотрудничество между РФ и Зимбабве. Поскольку политические отношения между двумя государствами уже давно сложились, и их можно считать отличными.

На каких направлениях сотрудничества вам видятся наибольшие перспективы?



Эммерсон Мнангагва: Мы обсудили самые разные направления сотрудничества. Наиболее актуальные потребности связаны с топливно-энергетической сферой. Специалисты обоих государств будут обсуждать модель поддержки в данном секторе. Второе направление - сельское хозяйство. Зимбабве испытывает острую нехватку удобрений вообще и смешанных удобрений в частности. Мы договорились, что российские компании будут нам помогать, и займутся поставкой и смешиванием удобрений. Была достигнута договоренность и о продвижении Зимбабве в качестве хаба для экспорта удобрений в другие страны Южной Африки. Сейчас наши чиновники ведут переговоры по этому вопросу.

Какой вы видите сегодняшнюю роль России на африканском континенте?



Эммерсон Мнангагва: Россия никогда не была колониальной державой и не имела колоний в Африке. Россия помогала антиколониальной борьбе на Африканском континенте. Исторически народ России был на стороне угнетенных. Сегодняшняя задача - развитие и укрепление сотрудничества с РФ. Мы не должны забывать о той помощи, которую оказывала Россия в борьбе за независимость народов Африки в нашем регионе и на всем континенте. И не нужно останавливаться на уже достигнутом, надо продолжать укреплять наши отношения, теперь уже в областях экономики и культуры. Мы также принимаем во внимание, что тысячи африканских студентов обучается в Российской Федерации, изучают различные научно-технические специальности, которые сейчас очень востребованы в странах третьего мира для роста и модернизации наших экономик. Нам необходимо развивать технологии, медицину, сельское хозяйство, инфраструктуру, информационные технологии. Я встретился в России со студентами из Зимбабве. Все они говорят о высоком качестве и уровне образования в вашей стране. Кроме того, нам очень важно готовить условия у себя в стране для выпускников российских ВУЗов, чтобы они могли использовать по назначению опыт и знания, полученные в России.

Сегодня Африка - самый динамично развивающийся континент. Каким вы видите будущее Африки в среднесрочной перспективе? Какова роль Зимбабве в развитии современной Африки?



Эммерсон Мнангагва: Мы должны развиваться вместе, а не по отдельности. Во время саммита Африканского Союза в Кигали в прошлом году мы подписали соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли. Принимая во внимание тот факт, что население Африканского континента составляет около 1, 2 - 1, 3 миллиарда человек, это огромный рынок. Сейчас нам необходимо изменить прежнюю колониальную структуру, поскольку бывшие португальские колонии по-прежнему ориентированы на Португалию, бывшие британские колонии по-прежнему ориентированы на Соединенное королевство, а французские - на Францию. Мы же хотим интегрировать все эти страны Африки для совместного использования и обмена своими ресурсами и квалификациями. Зимбабве способствует осуществлению идеи интеграции всего континента.

Каковы приоритеты внешней политики Зимбабве?



Эммерсон Мнангагва: Прежде всего, Зимбабве - очень активный член Союза стран Юга Африки - Сообщество развития Юга Африки. Следующий уровень - членство в Африканском Союзе, где Хараре активно участвует в выработке курса развития согласно Уставу Африканского Союза, а также стратегий, которые мы, главы государств, входящих в Африканский Союз, пытаемся разработать для всего континента. Кроме того, Зимбабве - член ООН. Мы выступаем в поддержку мира, за разрешение конфликтов путем диалога. Мы постоянно повторяем как мантру: Зимбабве открыта для бизнеса, для диалога. Где бы ни вспыхивал конфликт: на нашем континенте или в любой другой части планеты, Зимбабве придерживается линии поддержания политического диалога - чтобы любой конфликт мог быть урегулирован путем переговоров. Мы поддерживаем восстановление мира и миротворческую деятельность в зонах конфликтов. Таким образом, наша внешняя политика ориентирована на развитие и поддержание мира в нашем регионе, на континенте и во всем мире.

Зимбабве скоро отметит 40-летие независимости. Вы сами были участником партизанской войны, прошли весь путь от подпольщика до президента страны. О чем вы вспоминаете в День независимости?



Эммерсон Мнангагва: Это правда - я не могу себе представить жизнь без борьбы. Я стал участником борьбы за освобождение в юном возрасте, когда еще учился в колледже, откуда меня исключили за активное участие в политических выступлениях. Затем я был членом политических организаций в тогдашней Северной Родезии, ныне Замбии. Потом я перешел в другую политическую организацию в моей родной стране, которая тогда еще была Южной Родезией. Вместе с другими молодыми членами организации, меня отправили в Танганьику, теперь это Танзания, потом в Египет для военной подготовки, когда президентом там был Абдель Гамаль Насер. После этого я попал в Китай, где тоже проходил военную подготовку. После этого, в 1964 году я вернулся в тогдашнюю Южную Родезию и продолжал вести борьбу за независимость. Эта борьба завершилась в 1979 году на Ланкастерхаузской конференции в Лондоне, где премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер смогла собрать на конференцию в особняке Ланкастер Хауз представителей противоборствующих сторон: Яна Смита, с одной стороны и Освободительное Движение с другой стороны. На этой конференции была принята Конституция, которая открыла дорогу к нашей независимости. После этого я работал в правительстве молодого государства Зимбабве с 1980 года под руководством нашего отца-основателя, бывшего президента Роберта Мугабе. Я занимал разные посты в правительстве нашей страны: в спецслужбах, в министерстве обороны, министерстве юстиции, был спикером парламента. И сейчас я стал президентом. Должен сказать, я никогда не думал о таком повороте событий, но вот, согласно уставу нашей партии, я был выбран ее лидером и потом стал президентом страны. Я рад, что моя партия сейчас ставит задачу консолидации и поддержания мира в Зимбабве. Мы надеемся, что достигнем стабильности и прогресса, провозглашая мир и единство нашего народа.

Вы уже год возглавляете страну. Что вы считаете своими наивысшими результатами в качестве президента? И что вам пока не удалось реализовать?



Эммерсон Мнангагва: После обретения независимости основная беда и проблема, которая собственно и стала поводом для начала борьбы за освобождение, была проблема с землей, которую отобрали у нашего народа. Надо было решать вопрос с землей. Вернуть ее народу. И в 2000 году была инициирована земельная реформа. Теперь она уже завершена. После того, как мы взяли землю под контроль, на нас были наложены санкции, которые серьезно повлияли на наш экономический рост. Они привели к полному коллапсу национальной валюты, введению валютной корзины и к стагнации экономического роста. Когда я стал президентом в прошлом году, страна находилась под серьезными санкциями уже почти два десятилетия. И сейчас перед нашей страной стоят огромные проблемы. Но мы уверены, что при поддержке дружественных стран, а также используя собственные ресурсы, сможем достичь успеха. Многое будет зависеть от того, как мы сможем действовать единым фронтом, чтобы использовать собственные ресурсы и восстановить экономику. Но если мы будем полагаться только на собственные ресурсы, то потребуется много времени. Мы считаем, что сейчас необходимо сделать скачок, прорыв, чтобы догнать остальные развивающиеся страны в нашем регионе и остальные страны третьего мира. Чтобы это сделать, нам нужна поддержка наших друзей, таких как Россия, Китай и других, которые бы помогали нам сделать скачок в технологической сфере, подготовке кадров, чтобы развивать нашу экономику. У нас есть цели развития Зимбабве, которые мы должны достичь - получить статус страны со средним уровнем доходов к 2030 году. У нас нет сомнений в том, что при той доброй воле и энтузиазме, которые я увидел здесь в России и поддержке, которую я получил вчера от президента Путина и его команды, наши планы развития Зимбабве осуществятся. Мы очень благодарны нашим друзьям, таким как Россия, за понимание наших проблем и желание помочь нам достичь поставленных целей.

Зимбабве - по-своему уникальная страна, потому что в ней исторически проживают десятки разных этносов. Как вам удается достичь мира среди этих народов, объединить их?



Эммерсон Мнангагва: Зимбабве стала очень интегрированной страной и если вы сейчас приедете к нам, то вы не поймете, человек из какой народности перед вами. Очень много смешанных браков между разным культурными группами, так что это не является проблемой вообще. Это вызов, который остался позади, мы стали единой семьей.

Во времена освободительной борьбы в стране было две ведущие политические партии: ЗАНУ - Зимбабвийский африканский национальный союз, который возглавлял бывший президент Роберт Мугабе и ЗАПУ - Союз африканского народа Зимбабве, который возглавлял бывший вице-президент Джошуа Нкомо. Потом эти две основные политические партии объединились в одну - ЗАНУ-ПФ (Патриотический Фронт). Эти две партии были ведущими среди тех, что участвовали в борьбе за независимость, и объединение этих двух политических партий объединило страну. Западный мир, западные СМИ хотят показывать Зимбабве как этнически разделенную страну. Это совершенно не так, мы - один народ и унитарное государство, и у нас демократия. У нас есть некоторые недовольные, чьи голоса можно периодически услышать, как и почти в любой стране. Но это не является серьезным вызовом. Приведу пример с выборов в прошлом году. Раньше в общих выборах у нас участвовало три-четыре партии. Но в прошлом году, согласно новой конституции, принятой в 2013 году, в Зимбабве было 112 политических партий, из них 55 зарегистрировались для участия во всеобщих выборах, что демонстрирует созданное пространство демократии в Зимбабве. Кроме того, раньше было три-четыре кандидата на пост президента, а на прошлых выборах - 23. Мы пригласили на выборы в качестве наблюдателей представителей ЕС, ООН. Приехали представители мировых СМИ. Предвыборная кампания прошла спокойно и всем политическим силам была предоставлена возможность проводить свою агитацию. В результате, я стал победителем на этих выборах и моя партия ЗАНУ-ПФ (Патриотический Фронт) получило около двух третей мест в верхней и нижней палатах парламента. Да, был инцидент после выборов, 1 августа, когда случились вспышки протестов, инициированные оппозицией. Но после подачи апелляции было проведено расследование и опубликован отчет. Все было достаточно прозрачно.

Конечно, в стране остаются еще вызовы, как и во многих других странах. Сейчас в Зимбабве прошли демонстрации протеста после повышения цены на топливо. Однако, ситуация следующая: наше топливо стоило около 60 американских центов за литр. Это была самая низкая цена. Мы выделили несколько заправок для дипломатов, где они могут купить по цене примерно 1,3 доллара, и три с чем-то доллара США за 1 литр для населения, если пересчитывать цены на национальной валюте. Вот таковы текущие проблемы, которые мы испытываем и я уверен, что скоро мы с ними справимся, поскольку мы приняли ряд мер, в том числе по стимулированию экспорта. С тех пор как моя администрация находится у власти, объем экспорта вырос на 6-10 процентов. Это говорит, что экономика реагирует. Но, конечно же, если ваша экономика была в стагнации более двух десятилетий, то, при попытках развития производства, любой промышленной отрасли, которая хочет модернизироваться, национальная валюта начинает испытывать давление. Нам требуется все больше и больше денег для поддержки экономики, которой сейчас нужно расти.

А как сохраняется традиционная культура, фольклор?



Эммерсон Мнангагва: Культурные традиции есть у каждой группы, проживающей на своей территории. Но мы понимаем, что некоторым плохим привычкам и обычаям, распространенным в прошлом, не место в современном обществе. Например, мы сейчас следим за тем, чтобы возраст вступления в брак был 18 лет и выше. Раньше некоторые девушки выходили замуж в 16, 17 лет. Сейчас это запрещено законом. В то же время мы сохраняем нашу африканскую идентичность и не намерены перенимать иностранные традиции, чуждые нам. Мы должны сохранять национальное достоинство, что вызывает уважение к нашей культуре. Молодежь должна уважать старших. Эту традицию мы стараемся прививать своим детям. И нам кажется, будет правильно делать так и дальше.

Все, кто побывал в Зимбабве, рассказывают, что это совершенно уникальная страна в плане красоты природы, в плане охоты. Что должно сделать ваше правительство, чтоб привлечь больше туристов в Зимбабве?

Эммерсон Мнангагва: В Зимбабве выделяют пять главных диких животных: слон, буйвол, носорог, лев, леопард. Кроме них, есть и многие другие. Особенно много животных встречается в национальных парках. Мы по-прежнему нетронутая страна, если говорить о сохранности флоры и фауны. Также у нас природные достопримечательности, такие как водопад Виктория. Путешественнику Дэвиду Ливингстону местные жители показали это живописное место, носящее название Mosi-oa-Tunya - Гремящий Дым. На родине этого путешественника в те времена правила королева Виктория, в честь которой он назвал этот водопад Королева Виктория, хотя у него есть и первоначальное название. У нас также есть в одной из провинций руины древнего города правителя Муене Мутапа, это памятник архитектуры, который еще называют Великий Зимбабве. Здесь можно увидеть цивилизацию нашего народа 800-900 лет назад. Остатки этого города сохранились и привлекают путешественников со всего мира, которые приезжают посмотреть на уровень развития архитектуры нашего народа в те времена. Кроме того, есть очень красивые места на востоке страны. Одним словом, это очень уникальная и живописная страна, если говорить о достопримечательностях.

Зимбабвийцы очень красочно и ярко отмечают свои национальные праздники. А какие самые яркие праздники есть в Зимбабве?

Эммерсон Мнангагва: Зимбабве в основном христианская страна. В начале года мы отмечаем Новый год, затем у нас Пасха. В апреле День независимости, когда мы отмечаем обретение независимости от Великобритании. Праздник отмечается каждый год, чтобы напомнить народу, что когда то мы были колонией и наши братья и сестры пролили свою кровь, пожертвовали собой ради независимости и суверенитета. Затем мы отмечаем День вооруженных сил, чтобы напомнить народу о людях пожертвовавших своими жизнями в борьбе во имя обретения нашей независимости. Незадолго до дня вооруженных сил у нас есть еще один праздник, который также напоминает о нашей борьбе, День героев. У нас есть так называемый "акр Героев" рядом со столицей Хараре, памятник посвященный всей борьбе: от начала протестов до того момента, когда был поднят национальный флаг Зимбабве. Эти праздники отмечаются ежегодно. Потом у нас Рождество, еще один христианский праздник. Но, кроме того, 22 декабря мы отмечаем День единства - в этот день произошло объединение основных политических партий в одну, которая сейчас называется ЗАНУ-ПФ - Патриотический фронт, и которая объединяет ведущие политические силы страны. Вот это основные национальные праздники в нашей стране.

У вас, как у президента, очень тяжелый график, все расписано по минутам. В то же время вы - глава большой семьи, у вас много детей. Как вы находите время для семьи?

Эммерсон Мнангагва: Мне приходится отдавать предпочтение национальным проблемам, а не семейным делам. Я считаю, что назначение партией меня на должность лидера, первого секретаря нашей партии, а также на должность главы государства Зимбабве должно быть приоритетом, которому я должен посвящать свое время. Да, у меня есть семья. Наши дети уже давно стали взрослыми и имеют свои семьи. Мои дочери вышли замуж и сыновья женились. И сейчас мы вернулись к тому положению, когда живем вдвоем с женой. На данном этапе жизни я считаю, что должен посвящать национальным вопросам 90-95 процентов своего времени. Сейчас перед нами стоит серьезный вызов - мы должны сами сменить фокус, использовать собственные ресурсы, чтобы улучшить уровень жизни народа, опираясь на собственные силы. В то же время мы обращаемся за помощью к нашим друзьям во всем мире и, в особенности, к тем нашим друзьям, которые были рядом с нами в период нашей изоляции. Зимбабве была изолирована западным миром в течение последних 20 лет. И сейчас мы должны оставаться с нашими друзьями, которые помогали нам в этот тяжёлый период. Мы должны продолжать диалог с ними, рассказывать о своих трудностях и верить в то, что вместе мы справимся с этими трудностями. Но, конечно же, наша внешняя политика это поиск новых партнеров, с которыми мы готовы сотрудничать на взаимовыгодной основе и уважении, а также восстановление старых связей с некоторыми странами-членами ООН, которые в какой-то момент отвернулись от нас, но сейчас мы были бы не против восстановления сотрудничества с ними. Но, я вновь подчеркну, что, при этом, мы не должны забывать о своих национальных интересах и о тех целях, которые мы поставили перед собой.

Что такое, на ваш взгляд, власть? Какова она на вкус?

Эммерсон Мнангагва: Моя партия удостоила меня чести, в соответствии с Конституцией, быть назначенным на пост президента страны, когда бывший президент Мугабе подал в отставку и партия, имевшая большинство голосов в парламенте должна была в течение 48 часов определить очередной президентский мандат. Самое главное, о чем я должен помнить это то, что я был назначен партией и власть находится у народа, а не у меня. И, если завтра я не буду угоден народу, то я должен уйти. Я должен позволять народу высказывать свое мнение. Вопрос: "как вы относитесь к власти?", как мне кажется, следует изменить на "как вы относитесь к бремени лидерства"? Мне никогда не приходило в голову, что я обладаю большой властью. Мне всегда казалось, что я несу бремя должности, которую я обязан исполнять. Я так смотрю на этот вопрос и делаю все от меня зависящее для выполнения этой обязанности. И если я справлюсь с этим, народ будет мне доверять власть дальше, если не справлюсь, народ выберет другого человека на мое место. Вот как должно быть.