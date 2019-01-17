Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета

Минкомсвязи и другие профильные службы (Роскомнадзор, Россвязи, Федеральные службы охраны и по техническому и экспортному контролю) концептуально поддержали законопроект об устойчивости Рунета.

Об этом представители ведомства заявили в рамках обсуждения проекта на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. У них нет возражений, которые бы не позволили Госдуме принять его в первом чтении, отметил замглавы Роскомнадзора Александр Панков. По его мнению, технические правки могут быть отработаны в рабочем порядке ко второму чтению.

В целом же инициатива главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, его первого зама Людмилы Боковой и депутата Госдумы Андрея Лугового актуальна.

По словам замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, учитывая, что интернет стал частью социальной сферы, оказывает сильное влияние на промышленный потенциал страны и экономические связи, государство не может себе позволить, чтобы интернет и другие элементы системы связи общего пользования в России оставались без должного управления и контроля.