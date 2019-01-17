Путин и Вучич почтили память воинов-освободитетелей Белграда

В Белграде Владимир Путин принял участие в церемонии совместного возложения венков с сербским президентом Александром Вучичем к Монументу освободителям Белграда.

Оба президента прибыли на одной машине - российском лимузине Aurus. У входа на мемориальное кладбище глав государств встречали жители Белграда. Потом Путин и Вучич прошли в мемориальный парк, где возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям.

Российский президент прибыл в четверг в Белград с однодневным визитом. Лидеры двух стран обсудят российские торгово-экономические отношения, перспективы взаимодействия двух стран в энергетической сфере. Так, одной из важных тем станет проект продления газопровода "Турецкий поток" в Сербию.

Кроме того, ожидается, что в рамках переговоров отдельное внимание будет уделено ситуации вокруг Косово.

Ранее Владимир Путин приезжал в Белград в 2014 году.