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17.01.2019 15:55
Рубрика: Власть

Путин и Вучич почтили память воинов-освободитетелей Белграда

Текст: Айсель Герейханова

В Белграде Владимир Путин принял участие в церемонии совместного возложения венков с сербским президентом Александром Вучичем к Монументу освободителям Белграда.

Оба президента прибыли на одной машине - российском лимузине Aurus. У входа на мемориальное кладбище глав государств встречали жители Белграда. Потом Путин и Вучич прошли в мемориальный парк, где возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям.

Фото: REUTERS
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Российский президент прибыл в четверг в Белград с однодневным визитом. Лидеры двух стран обсудят российские торгово-экономические отношения, перспективы взаимодействия двух стран в энергетической сфере. Так, одной из важных тем станет проект продления газопровода "Турецкий поток" в Сербию.

Кроме того, ожидается, что в рамках переговоров отдельное внимание будет уделено ситуации вокруг Косово.

Ранее Владимир Путин приезжал в Белград в 2014 году.

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