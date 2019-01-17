Путин назвал создание армии Косово провокацией

Владимир Путин назвал провокацией решение косовских властей создать свою армию. По его мнению, это может привести к дестабилизации ситуации на Балканах.

"К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку, и прежде всего имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косова", - сказал российский президент во время пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем.

Путин назвал это прямым нарушением резолюции ООН 1244, которая не допускает создание на территории Косова "любых военных формирований, кроме международного ооновского контингента".