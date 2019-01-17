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17.01.2019 20:55
Рубрика: Власть

Путин назвал создание армии Косово провокацией

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин назвал провокацией решение косовских властей создать свою армию. По его мнению, это может привести к дестабилизации ситуации на Балканах.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Владимир Путин провел переговоры с Александром Вучичем

"К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку, и прежде всего имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косова", - сказал российский президент во время пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем.

Путин назвал это прямым нарушением резолюции ООН 1244, которая не допускает создание на территории Косова "любых военных формирований, кроме международного ооновского контингента".  

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Проблема Косово
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