Владимир Путин провел переговоры с Александром Вучичем

Владимир Путин в четверг прилетел с официальным визитом в Сербию. Это первая зарубежная поездка главы государства в новом году. Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.

То, что российского президента ожидает теплый прием, стало понятно не только из-за солнечной и плюсовой погоды в Белграде. Уже на границе Сербии президентский борт встретила эскадрилья самолетов МиГ-29, которые были переданы Москвой Белграду в рамках военно-технического сотрудничества. Кроме того, в день приезда Владимира Путина одна из главных достопримечательностей Белграда - фонтан на площади Славия - окрасилась в цвета российского флага.

Накануне визита российского президента администрация Вучича уже называла визит Путина событием исключительной важности. Сам сербский президент также подчеркивал, что российский лидер очень популярен среди сербского народа.

У трапа самолета Владимира Путина лично встретил Александр Вучич с ротой почетного караула. К президентскому самолету был подан автомобиль российского лидера Aurus из проекта "Кортеж".

Сразу после прилета Владимир Путин принял участие в церемонии совместного возложения венков с сербским президентом к монументу освободителям Белграда. Оба президента прибыли на одной машине - российском лимузине Aurus. У входа на мемориальное кладбище глав государств встречали жители Белграда. Ранее Вучич анонсировал, что сербы специально придут посмотреть на российского президента. Потом Путин и Вучич прошли в мемориальный парк, где возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям.

На площади перед зданием Палаты Сербии президентов встретил почетный караул и оркестр. Так состоялась традиционная официальная церемония встречи. Президенты сфотографировались и прошли фойе Палаты Сербии. Там организована выставка, посвященная российско-сербским связям с 1804 по 1918 год. Путин и Вучич осмотрели эту выставку.

Перед визитом президент России подписал указ о награждении главы Сербии орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией. "Вы многое сделали за последнее время, за последние годы для развития сербско-российских отношений", - обратился российский лидер к президенту Сербии уже в ходе встречи. "И у меня сегодня будет благоприятная возможность, которая, безусловно, доставит мне большое удовольствие, - вручить вам государственную награду РФ за все, что было вами сделано на этом праведном и благородном поприще", - подчеркнул Путин. Вучич в ответ по-русски поблагодарил российского лидера. "Это большая честь для меня и для Сербии", - заметил он. Вучич заявил, что все российско-сербские договоренности в области инфраструктуры и энергетики развиваются быстрыми темпами. Сербский лидер заметил, что в Белграде очень довольны военно-техническим сотрудничеством с Россией и поблагодарил Путина за готовность помогать на этом направлении. "Я очень горжусь тем, что шесть лет назад, когда мы с вами познакомились в Сочи, мы обсуждали, как Сербии вернуть все долги, которые накопились. Так вот, сейчас у Сербии не только нет долгов, она вовремя все оплачивает, оплачивает все авансы, и Сербия стала надежным партнером в этом смысле", - добавил Вучич.

Российско-сербские договоренности в области инфраструктуры и энергетики развиваются быстрыми темпами

Тем временем

На социально ориентированные НКО могут быть распространены меры господдержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, НКО также смогут участвовать в приватизации государственного муниципального имущества на особых условиях. Соответствующее поручение правительству разработать такие предложения до 1 июля текущего года дал президент РФ Владимир Путин. Правительство также должно предоставить добровольцам возможность подтверждать свой статус через единый портал госуслуг. Для этого информационная система портала должна быть интегрирована с информационной системой в сфере развития волонтерства. Добровольцы также смогут подтверждать свой статус в МФЦ. Кроме того, президент поручил сформировать в регионах систему центров по поддержке добровольчества. Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано проводить конкурсы на предоставление грантов социально ориентированным НКО, исходя из принципов и подходов, содержащихся в Положении о порядке выделения президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый доклад об этой работе должен быть представлен президенту до 1 сентября текущего года, а далее - один раз в полгода.

Правительству поручается расширить перечень оснований для выдачи обыкновенной гуманитарной визы РФ иностранным граждан, въезжающим в страну для осуществления волонтерской деятельности. Это поручение также должно быть выполнено к 1 июля.