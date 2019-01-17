Владимир Путин провел переговоры с Александром Вучичем

Новости

Чувашский театр оперы и балета покорил зрителей Германии 20:03
Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
Под Калининградом на пляж вынесло немецкую торпеду времен войны 18:22
Под Саратовом подростков заподозрили в насилии в отношении сверстницы 18:18
Сербский президент подарил Путину щенка овчарки 18:16
"Победа" перестанет летать за границу из Санкт-Петербурга 18:13
Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы" 18:07
Актера из сериала "Глухарь" Ефременкова обвинили в изнасиловании 18:05
Учительница из Тольятти рассказала, почему ударила школьницу 18:05
Видео: Как дать елке вторую жизнь 18:03
Жители Сербии встретили Путина аплодисментами 17:56
Новые американские корабли прибрежной зоны назвали бесполезными 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 19:17
Рубрика: Власть

От Москвы до Белграда

Владимир Путин провел переговоры с Александром Вучичем
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Владимир Путин в четверг прилетел с официальным визитом в Сербию. Это первая зарубежная поездка главы государства в новом году. Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.

То, что российского президента ожидает теплый прием, стало понятно не только из-за солнечной и плюсовой погоды в Белграде. Уже на границе Сербии президентский борт встретила эскадрилья самолетов МиГ-29, которые были переданы Москвой Белграду в рамках военно-технического сотрудничества. Кроме того, в день приезда Владимира Путина одна из главных достопримечательностей Белграда - фонтан на площади Славия - окрасилась в цвета российского флага.

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки

Накануне визита российского президента администрация Вучича уже называла визит Путина событием исключительной важности. Сам сербский президент также подчеркивал, что российский лидер очень популярен среди сербского народа.

У трапа самолета Владимира Путина лично встретил Александр Вучич с ротой почетного караула. К президентскому самолету был подан автомобиль российского лидера Aurus из проекта "Кортеж".

Сразу после прилета Владимир Путин принял участие в церемонии совместного возложения венков с сербским президентом к монументу освободителям Белграда. Оба президента прибыли на одной машине - российском лимузине Aurus. У входа на мемориальное кладбище глав государств встречали жители Белграда. Ранее Вучич анонсировал, что сербы специально придут посмотреть на российского президента. Потом Путин и Вучич прошли в мемориальный парк, где возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям.

На площади перед зданием Палаты Сербии президентов встретил почетный караул и оркестр. Так состоялась традиционная официальная церемония встречи. Президенты сфотографировались и прошли фойе Палаты Сербии. Там организована выставка, посвященная российско-сербским связям с 1804 по 1918 год. Путин и Вучич осмотрели эту выставку.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин призвал правительство работать не на отчеты, а на результат

Перед визитом президент России подписал указ о награждении главы Сербии орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией. "Вы многое сделали за последнее время, за последние годы для развития сербско-российских отношений", - обратился российский лидер к президенту Сербии уже в ходе встречи. "И у меня сегодня будет благоприятная возможность, которая, безусловно, доставит мне большое удовольствие, - вручить вам государственную награду РФ за все, что было вами сделано на этом праведном и благородном поприще", - подчеркнул Путин. Вучич в ответ по-русски поблагодарил российского лидера. "Это большая честь для меня и для Сербии", - заметил он. Вучич заявил, что все российско-сербские договоренности в области инфраструктуры и энергетики развиваются быстрыми темпами. Сербский лидер заметил, что в Белграде очень довольны военно-техническим сотрудничеством с Россией и поблагодарил Путина за готовность помогать на этом направлении. "Я очень горжусь тем, что шесть лет назад, когда мы с вами познакомились в Сочи, мы обсуждали, как Сербии вернуть все долги, которые накопились. Так вот, сейчас у Сербии не только нет долгов, она вовремя все оплачивает, оплачивает все авансы, и Сербия стала надежным партнером в этом смысле", - добавил Вучич.

Российско-сербские договоренности в области инфраструктуры и энергетики развиваются быстрыми темпами

Тем временем

На социально ориентированные НКО могут быть распространены меры господдержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, НКО также смогут участвовать в приватизации государственного муниципального имущества на особых условиях. Соответствующее поручение правительству разработать такие предложения до 1 июля текущего года дал президент РФ Владимир Путин. Правительство также должно предоставить добровольцам возможность подтверждать свой статус через единый портал госуслуг. Для этого информационная система портала должна быть интегрирована с информационной системой в сфере развития волонтерства. Добровольцы также смогут подтверждать свой статус в МФЦ. Кроме того, президент поручил сформировать в регионах систему центров по поддержке добровольчества. Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано проводить конкурсы на предоставление грантов социально ориентированным НКО, исходя из принципов и подходов, содержащихся в Положении о порядке выделения президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый доклад об этой работе должен быть представлен президенту до 1 сентября текущего года, а далее - один раз в полгода.

Правительству поручается расширить перечень оснований для выдачи обыкновенной гуманитарной визы РФ иностранным граждан, въезжающим в страну для осуществления волонтерской деятельности. Это поручение также должно быть выполнено к 1 июля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году