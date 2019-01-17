Путин назвал сумму планируемых инвестиций в "Турецкий поток"

Владимир Путин по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем назвал цифру планируемых инвестиций в ветку "Турецкого потока" через Сербию.

"Мы с Сербией такую работу ведем, это касается и развития инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры по сербской территории, мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться примерно 1,4 миллиарда долларов", - сказал он.

Напомним, Путин посетил с официальным визитом в Сербию. Это его первая зарубежная поездка в новом году. По итогам было подписано больше 20 важнейших документов для развития отношений двух стран в сфере инвестиций, цифровых технологий и энергетики.