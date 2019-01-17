Экономика
17.01.2019 16:00
Текст: Татьяна Шадрина

Аэропорт Минска и московский Шереметьево признаны одними из самых пунктуальных

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Аэропорт Минска (Беларусь) и аэропорт Шереметьево (Россия) признаны одними из самых пунктуальных воздушных гаваней. Об этом свидетельствует исследование международной компании OAG.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Минский аэропорт, который попал в категорию "небольших" воздушных гаваней (от двух до пяти миллионов кресел), выпускает и принимает больше 92,4 процента рейсов по расписанию.

Шереметьево в категории "крупнейших" аэропортов точно по расписанию обслужил 87,7 процента рейсов. Пунктуальным среди "средних" гаваней стал национальный аэропорт Панамы (Панама) (91,1 процента пунктуальных вылетов), а в категории "крупных" - в Осаке (Япония) (88,2 процента).

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