В разгар январских морозов костромской инвалид в сопровождении корреспондента "РГ" выбрался в рейд по заснеженным улицам Костромы. Задача добровольца заключалась в том, чтобы объехать в инвалидной коляске ближайшие окрестности, пытаясь при этом соблюдать правила дорожного движения. Путешествие выдалось непростым.

Угол наклона поверхности пандуса должен быть не более восьми градусов, но это соблюдается крайне редко. Фото: Анна Скудаева/ РГ

Приравняли к пешеходам

Роль испытателя костромских дорог согласился примерить на себя ветеран-колясочник Игорь Жулев, получивший инвалидность первой группы после контузии в Афганистане. В конце 2018 года он стал первым жителем Костромы, добившимся установки в многоквартирном доме пандуса с электроподъемником, о чем ранее сообщала "РГ" ("Победа ветерана" - N 293 от 27.12.2018 г.).

В ноябре прошлого года в России вступили в действия поправки в Правила дорожного движения. Как пояснили в УГИБДД по Костромской области, к пешеходам теперь "приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем".

Раньше большинство костромских колясочников ездили по городу по автомобильным дорогам. Но отныне пользователям электрических колясок запретили двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки или обочины, по которым возможно движение пешеходов. Инвалидов нововведение озадачило.

- Возможно, в городах с развитой инфраструктурой, с обилием пандусов и удобных тротуаров такие изменения оправданны. Но в Костроме новое требование заметно осложнит жизнь инвалидов, - считает Игорь Жулев. - У нас даже там, где тротуары есть, передвигаться по ним и здоровым-то людям проблематично, не говоря уже об инвалидах.

Морозный марафон

С нескрываемым удовольствием съехав по новому пандусу, Игорь Жулев вместе с женой Татьяной и корреспондентом "РГ" отправились в рейд по улицам города. Вопреки планам, эксперимент с проверкой дорог уже на самом старте пошел наперекосяк. Оказалось, что комфортная коляска с электроприводом, которую Игорю подарили сотрудники благотворительного фонда, зимой совершенно непригодна для использования: у конструкции весом 90 килограммов слишком низкая посадка для передвижения по снегу.

- Если сравнивать с машиной, то эта электроколяска - седан. А зимой для проезда по нашим колдобинам нужен "джип", - шутит Игорь.

"Джипом" на языке ветерана оказалась складная механическая коляска. Летом Игорь может приводить ее в движение сам, раскручивая колеса руками. Зимой же передвигаться в ней без посторонней помощи проблематично: узкие колеса вязнут в рыхлом снегу. Чтобы дотащить Игоря до ближайшей аптеки, магазина или автобусной остановки, Татьяне приходится впрягаться в нее, как лошади, и тянуть за собой. Эту титановую коляску Игорю Жулеву выдал благотворительный фонд. Для нее есть сменные зимние колеса пошире, но стоимость каждого - порядка 15 тысяч рублей. Купить их на пенсию по инвалидности нереально.

Путь от дома инвалида до улицы Костромской, где расположены магазины, аптеки и вся социальная инфраструктура поселка Нового, занимает у нас около 30 минут. За это время Татьяне неоднократно приходится прилагать титанические усилия, чтобы перетащить больного мужа на коляске через снежные завалы, разделяющие тротуары и проезжую часть.

Даже там, где тротуары есть, зимой передвигаться по ним и здоровым-то людям сложно, не говоря уже об инвалидах

Напротив контейнерной площадки тротуар неожиданно прерывается. Другая пешеходная дорожка есть... на противоположной стороне улицы. Повздыхав о новых правилах дорожного движения, Татьяна с Игорем вынужденно выбираются на проезжую часть. Возле автобусной остановки на улице Костромской супруги упираются в продуктовый магазин с приветственной вывеской: "Добро пожаловать". Но заехать в него невозможно. Под рекламной табличкой - высоченный бордюр без пандуса, а за входной дверью, как вишенка на торте, - еще две высокие ступени. Тоже без пандуса, разумеется.

- Это наш любимый аттракцион. Называется "Добро пожаловать, или инвалидам вход запрещен". Например, из четырех окрестных аптек мы можем заехать только в одну, - уточняет Татьяна.

Возле второго продуктового магазина, принадлежащего крупной торговой сети, посыпанный песком пандус выглядит вполне прилично, поблескивая хромированными поручнями. Однако заехать по нему коляска не может: песок насыпан прямо на нерасчищенный снег, и в толще сугроб колеса буксуют.

- Мне тоже ехать по такой каше тяжело, - жалуется молодая мама.

Из всех торговых точек, расположенных в центре поселка, Игорь с Татьяной спокойно заезжают лишь в один магазин, оборудованный пандусом и велопарковкой. Попав в помещение, Татьяна просит выйти в торговый зал директора. Та появляется с настороженным видом - видимо, ожидая какой-то жалобы. Но жена колясочника, напротив, благодарит ее за "доступную среду".

- Когда магазин открывался, наличие пандуса было обязательным условием. Сейчас им пользуются и мамы с колясками, и бабушки, которым неудобно подниматься по лестнице, - поясняет директор магазина Оксана Смирнова.

По узкой тропе

Из продуктового магазина Татьяна с Игорем направляются в парикмахерскую, расположенную через дорогу. Тротуар вдоль улицы, изрезанный ледяными колдобинами, - испытание не для слабаков. На пешеходном переходе Татьяна с большим трудом перетаскивает коляску с Игорем через снежную бровку и почти успевает перейти дорогу. Но вход на тротуар на противоположной стороне совсем не расчищен. В центре - лишь узкая тропка, протоптанная пешеходами. Она раза в три уже колесной базы инвалидного кресла. В этом снежном "бутылочном горлышке" коляска делает опасный крен, и Игорь едва не выпадает на дорогу. К счастью, идущий по дороге автобус успевает вовремя затормозить.

- Вы знаете, в парикмахерскую мы сегодня, наверное, уже не пойдем. Хватит, наездились, - с трудом переводит дух Татьяна.

Татьяна разворачивает коляску и, больше не рискуя завозить ее на опасный сугроб, везет мужа обратно по краю проезжей части.

- Вы знаете, я бы и рад соблюдать новые правила движения, но условий нет: зимой съезды с тротуаров не расчищены, а летом мешают бордюры. Мы с товарищами специально замерили бордюр у памятника Сусанину. Перепад высоты - 15 сантиметров! На такой ни одна коляска не заедет, - грустно заключает Игорь.

Чиновники "ждут погоды"

Два года назад прокуратура Костромы провела проверку доступности пешеходных переходов для движения инвалидных и детских колясок. Во время рейдов выяснилось, что на многих улицах перепад высоты бордюров такой, что преодолеть его на инвалидном кресле невозможно.

По результатам проверки прокурор внес в адрес главы администрации Костромы представление. Власти пообещали, что "вопрос проведения соответствующих работ будет решен в 2017 году при наличии благоприятных погодных условий".

Однако ни в 2017, ни в 2018 годах благоприятной для костромской мэрии погоды не наступило. Повторная прокурорская проверка показала, что шесть пешеходных переходов так и остались не оборудованы специальными спусками.

Тогда прокурор города обратился в суд с требованием обязать чиновников мэрии сделать переходы удобными для жителей. Суд требования прокурора удовлетворил, но горадминистрация обжаловала решение райсуда в апелляционной инстанции. Областной суд жалобу мэрии отклонил, и решение вступило в законную силу.

В этом году чиновникам все же придется сделать городские тротуары пригодными для заезда детских и инвалидных колясок. Ведь пока начальники "ждут погоды", родным Игоря и сотен других костромских колясочников приходится работать "тягачом".

Тем временем

В Воронеже объявили сбор средств для трехлетнего Вани Ерина из Каширского района. После перенесенного менингоэнцефалита он полностью потерял слух. Чтобы мальчик снова смог слышать, необходимо имплантировать мощные импортные слуховые аппараты в оба уха. Общая стоимость составляет три миллиона рублей. Слуховые аппараты можно получить бесплатно по квоте, но не ранее весны этого года. А счет идет на дни... Если не сделать протезирование в ближайшее время, вернуть ребенку утраченный слух уже не удастся. Для желающих помочь и ознакомиться с медицинскими выписками предоставляем номер телефона мамы Вани - Ирины Ериной: 8-920-409-18-15 (прикреплен к банковской карте).