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17.01.2019 15:22
Рубрика: Дороги

Собянин открыл эстакаду на Волоколамском шоссе

Текст: Сергей Жуков

На Волоколамском шоссе открылась новая двухполосная разворотная эстакада. Движение транспорта по ней запустил мэр Москвы Сергей Собянин.
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По его словам, строительство эстакады завершено на год раньше запланированного срока. "Мы продолжаем активную реконструкцию Волоколамского шоссе - одного из самых проблемных в столице, - сказал глава города. - Сначала мы обеспечили примыкание Волоколамки и Ленинградки, возвели сложнейшие тоннели. Затем реконструировали магистраль в районе "Спартака". Сегодня закончили еще один этап: от МЦК до улицы Курчатова. Новый участок улучшит транспортную доступность районов Щукино и Покровское-Стрешнево".

Длина новой двухполосной эстакады - 340 метров, а ширина - 12 метров. Водители, двигающиеся в сторону области, теперь смогут поворачивать на улицу Академика Курчатова и разворачиваться в центр, не делая лишний крюк в два с половиной километра до Канала имени Москвы и обратно.

Большая часть строительных работ на Волоколамском шоссе завершена, подчеркнул Собянин. Осталось реконструировать развязку на пересечении с МКАДом и участок магистрали от МКАДа до реки Сходня.