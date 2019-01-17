Собянин открыл эстакаду на Волоколамском шоссе

На Волоколамском шоссе открылась новая двухполосная разворотная эстакада. Движение транспорта по ней запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, строительство эстакады завершено на год раньше запланированного срока. "Мы продолжаем активную реконструкцию Волоколамского шоссе - одного из самых проблемных в столице, - сказал глава города. - Сначала мы обеспечили примыкание Волоколамки и Ленинградки, возвели сложнейшие тоннели. Затем реконструировали магистраль в районе "Спартака". Сегодня закончили еще один этап: от МЦК до улицы Курчатова. Новый участок улучшит транспортную доступность районов Щукино и Покровское-Стрешнево".

Длина новой двухполосной эстакады - 340 метров, а ширина - 12 метров. Водители, двигающиеся в сторону области, теперь смогут поворачивать на улицу Академика Курчатова и разворачиваться в центр, не делая лишний крюк в два с половиной километра до Канала имени Москвы и обратно.

Большая часть строительных работ на Волоколамском шоссе завершена, подчеркнул Собянин. Осталось реконструировать развязку на пересечении с МКАДом и участок магистрали от МКАДа до реки Сходня.