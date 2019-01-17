В Москве обещают ликвидировать 50 "бутылочных горлышек"

В Москве продолжают работу по ликвидации так называемых бутылочных горлышек - узких мест на улицах и магистралях, создающих многокилометровые пробки. За прошлый год удалось улучшить ситуацию более чем на 50 участках столичных дорог, столько же обещают сделать и в этом. Как дорожникам удается разгружать улицы города малой кровью, без проведения крупномасштабной реконструкции, узнавал обозреватель "РГ".

Как показала практика, для ускорения трафика не всегда обязательно расширять дороги. В Центре организации дорожного движения Москвы "РГ" рассказали, что в прошлом году на 54 улицах транспорт поехал быстрее за счет создания дополнительных полос. Драгоценные метры высвободили за счет небольшого сужения других рядов. Пропускная способность там выросла на 10-50%, отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Так, исчезло "бутылочное горлышко" после переразметки Кутузовского проспекта, где добавили ряд на участке от Минской улицы до пересечения с Рублевским шоссе. Раньше здесь шесть рядов резко переходили в четыре, и автомобилисты были вынуждены перестраиваться, из-за чего возникала пробка. Создание пятой полосы экономит в пути от 5 до 10 минут. Дополнительный ряд также помог избавиться от пробок на трех участках Каширского шоссе и на двух участках Киевского.

Создание пятой полосы экономит в пути от 5 до 10 минут

Как рассказали "РГ" эксперты, дорожных перемен в ближайшее время требуют еще несколько улиц и магистралей. В основном городу нужны новые развороты и полосы движения. Так, ряд новых разворотов необходимо сделать на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, на улице Хамовнический Вал, а также на Садовом кольце перед Смоленским бульваром. Дополнительные полосы можно ввести на участках Кутузовского проспекта перед съездом на Третье транспортное кольцо (ТТК) в сторону центра и от площади Свободной России до Большой Дорогомиловской улицы в область. Еще по полосе хорошо бы добавить на Никулинской улице, эстакаде на Киевском шоссе перед МКАД, на Мякининском проезде и Северо-Западной хорде на улицах Ярцевская и Боженко. А увеличение рядности на ряде участков могло бы серьезно ускорить МКАД и ТТК. Эксперты уверены, что такая тактика действительно очень эффективна в борьбе с заторами.