Столичный автолюбитель Владимир Бабич может лишиться прав за прыжок на машине с эвакуатора. Инцидент, поразивший соцсети, квалифицировали как ДТП. И теперь "трюкача" накажут за оставление места аварии.

Как уже сообщала на сайте "РГ", Владимир спрыгнул на своей машине с эвакуатора 13 января около аэропорта Внуково. "Все произошло во время нашего рейда, - рассказал вчера на пресс-конференции замначальника Московской административной дорожной инспекции Илья Пырсин. - Проверяли такси". Спросили документы и у водителя белого Kia Rio - некого Зарифа. Машина была без наклеек, оранжевого фонаря и других обязательных атрибутов легального такси. Когда иномарку "пробили" по базам, выяснилось, что машина зарегистрирована как такси и приписана к таксопарку ООО "Лансер".

- По правилам, - продолжает Пырсин, - у таксиста должен быть путевой лист. Оформленный по специальной форме документ, который подтверждает, что водитель прошел медосмотр перед рейсом, а автомобиль проверен техниками.

Поскольку у Зарифа путевого листа не оказалось, машину было решено отвезти на штрафстоянку - статья 27.10 КоАП в таких случаях разрешает "изымать" авто. Их везут на спецстоянки временно, пока не закончится проверка таксопарка. В данном случае платить за эвакуацию и хранение авто не нужно. Зариф позвонил в таксопарк - мол, караул, забирают машину. Представитель компании, тот самый Владимир, выехав на место, не церемонился. Забрался на платформу "крокодила", отцепил упоры и...дал стрекача задним ходом! Подвеска Kia ужасно заскрежетала, бампер почти отвалился, но иномарка уехала. Сказать, что эвакуаторщики и работники МАДИ удивились - ничего не сказать. Водители костерили инспекторов, даже били бывало. Но чтоб так просто залезть на эвакуатор и угнать машину - это нонсенс!

- Силу мы к водителю применить не можем - не имеем полномочий, - объяснил Пырсин. - Мы обратились в УВД Внуково и сообщили о происшествии.

Забрался на платформу "крокодила", отцепил упоры и... дал стрекача задним ходом!

Свое заявление подали и представители "Администратора московского парковочного пространства". Происшествие оформили как ДТП - ведь Kia повредил эвакуатор. А раз виновник уехал, его можно привлечь за оставление места аварии. Санкции, скорее всего, будут и к ООО "Лансер". В отношении компании началось административное расследование МАДИ. По его итогам автопарку могут выписать штраф до 60 тыс. рублей по статье 12.31.1 КоАП - "Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа".