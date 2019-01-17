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17.01.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС назвало возможную причину пожара в бизнес-центре в Перми

Текст: Константин Бахарев (Пермский край)
Фото: https://vk.com/podslushanoperm Фото: https://vk.com/podslushanoperm
Фото: https://vk.com/podslushanoperm

По предварительной версии МЧС, пожар в бизнес-центре на улице Монастырской в Перми начался из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

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Как выяснили пожарные, огонь возник на третьем этаже здания в помещении танцевальной студии. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. При этом, как сообщают очевидцы, наблюдалось сильное задымление. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, одна женщина, спасаясь от огня, выпала из окна третьего. Она упала на крышу подъезда на входе. Еще до приезда пожарных прохожие также спасли из огня беременную женщину.

По уточненным данным МЧС, всего было эвакуировано около пятидесяти человек, 15 из них спасли пожарные. Четверо с различными травмами доставлены в больницы. Как сообщает ТАСС, состояние одной из пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще три человека получили легкие повреждения. Как уточняет Интерфакс, все госпитализированные получили травмы во время эвакуации через окно.

Как ранее писала "РГ", спасенная из огня женщина, находившаяся на девятом месяце, родила в больнице. Состояние матери и ребенка врачи оценивают ближе к удовлетворительному. Их жизням ничего не угрожает.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что по факту происшествия начата проверка. Специалисты надзорного ведомства проверят соблюдение требований пожарной безопасности в здании, законность занимаемых собственниками помещений, а также организация пожарного оповещения.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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