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17.01.2019 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тольятти СК начал проверку после избиения учителем школьницы

Текст: Ольга Дмитренко (Тольятти)

Следственное управление СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений школьнице, сообщает ведомство.

Избитая учеником учительница из Сызрани попросила прекратить проверку

16 января в Сети интернет была распространена видеозапись с кадрами, на которых видно, как учитель бьет по лицу школьницу.

Выяснилось, что инцидент произошел между учителем биологии и ученицей пятого класса школы №93 Тольятти в Самарской области.

Следователи дадут правовую оценку не только действиям преподавателя, но и руководству школу, а также действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что учитель отстранена от работы.

Общество Образование Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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