В Тольятти СК начал проверку после избиения учителем школьницы

Следственное управление СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений школьнице, сообщает ведомство.

16 января в Сети интернет была распространена видеозапись с кадрами, на которых видно, как учитель бьет по лицу школьницу.

Выяснилось, что инцидент произошел между учителем биологии и ученицей пятого класса школы №93 Тольятти в Самарской области.

Следователи дадут правовую оценку не только действиям преподавателя, но и руководству школу, а также действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что учитель отстранена от работы.