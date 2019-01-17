В омском цирке леопард напал на человека

Омская полиция начала проверку после инцидента во время репетиции в цирке. На манеже на ассистента дрессировщика набросился леопард.

- К нам поступил сигнал из медицинского учреждения о том, что в отделение больницы был госпитализирован работник цирка с ранениями, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - В настоящее время выясняются подробности случившегося.

По предварительным данным, во время репетиции 37-летний ассистент дрессировщика убирал реквизит и подошел слишком близко к хищнику. Молодой леопард решил поиграть, прыгнул на ассистента и сильно поцарапал ему плечо.

Цирковая труппа с дрессированными леопардами находится в Омске на гастролях. В цирке создана комиссия по расследованию несчастного случая.