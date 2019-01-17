Видео: житель Норильска закопал автомобиль в снег

Русская душа, разгадать которую уже много лет безуспешно пытаются иностранные спецслужбы, тюремные психиатры и авторы женских романов - тот еще крепкий орешек. Ни общим аршином ее не измерить, ни тестами Роршаха раскусить. Нет в ней ни логики, ни понятной всему миру системы мотивации.

Непростую загадку любителям логических головоломок подкинул безымянный житель Норильска, попавший на это видео. В середине января, когда все россияне только-только начинают откапывать свои автомобили из-под полуметрового-метрового-полутораметрового слоя снега, он свой автомобиль зачем-то принялся закапывать. Но зачем?

Участвует в каком-то увлекательном квесте?

Закапывает машину жены/тещи, с которой только что поссорился?

По ошибке раскопал чужую машину вместо своей и теперь пытается это исправить?

Прячет от самого себя машину перед выходными или праздниками, чтобы не сесть ненароком за руль подшофе?

Угнал чужую машину и теперь до весны прячет ее от правоохранительных органов?

Истина, как говорили классики, где-то рядом. Осталось лишь до нее докопаться.