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17.01.2019 09:00
Рубрика: Видео

Видео: житель Норильска закопал автомобиль в снег

Текст: Вадим Давыденко

Русская душа, разгадать которую уже много лет безуспешно пытаются иностранные спецслужбы, тюремные психиатры и авторы женских романов - тот еще крепкий орешек. Ни общим аршином ее не измерить, ни тестами Роршаха раскусить. Нет в ней ни логики, ни понятной всему миру системы мотивации.

Фото: youtube.com
Видео: Как мойка под давлением уничтожает автомобиль

Непростую загадку любителям логических головоломок подкинул безымянный житель Норильска, попавший на это видео. В середине января, когда все россияне только-только начинают откапывать свои автомобили из-под полуметрового-метрового-полутораметрового слоя снега, он свой автомобиль зачем-то принялся закапывать. Но зачем?

Участвует в каком-то увлекательном квесте?

Закапывает машину жены/тещи, с которой только что поссорился?

По ошибке раскопал чужую машину вместо своей и теперь пытается это исправить?

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Кошмарно паркующийся дальнобойщик развеселил интернет

Прячет от самого себя машину перед выходными или праздниками, чтобы не сесть ненароком за руль подшофе?

Угнал чужую машину и теперь до весны прячет ее от правоохранительных органов?

Истина, как говорили классики, где-то рядом. Осталось лишь до нее докопаться.

Видео: Кошмарно паркующийся дальнобойщик развеселил интернет
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
#видео #авто