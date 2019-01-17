Камеры наблюдения зафиксировали взрыв на химзаводе в Ленобласти

Новости

Таганрог отправил жильцам рухнувшего в Шахтах дома помощь 13:55
Власти Хакасии прокомментировали увольнение замминистра финансов 13:49
Согласован проект реставрации кинотеатра "Форум" 13:46
Только 6 процентов россиян доверяют микрофинансовым организациям 13:44
В Египте нашли свидетельства древней "битвы с загробным миром" 13:42
Разрушенный дом в Шахтах подключили к коммунальным системам 13:41
В минэнерго создадут департамент для лицензирования энергосбытов 13:40
Манифест Екатерины II о Крыме выставят в аэропорту Симферополя 13:35
Минск стремится к стратегическому сотрудничеству с Зимбабве 13:32
На Урале предложат путешествие по следам Ермака и героев сказок Бажова 13:31
Подозреваемый в коррупции вице-премьер Чувашии отстранен от должности 13:27
Шарапова приедет на турнир в Санкт-Петербурге с мамой 13:21
В Крыму распустились первые подснежники 13:20
В Крыму построили первый комплекс для сортировки мусора 13:14
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open 13:12
В Грузии зафиксирована вспышка кори 13:11
В Приангарье турбаза нанесла миллионный ущерб экологии Байкала 13:09
Kia привезет в Россию бюджетный кроссовер в 2020 году 13:00
Три здания усадьбы Воронцово начнут реставрировать в этом году 12:56
На пермской трассе погибли женщина и ребенок 12:55
Координатора "Открытой России" задержали по подозрению в сбыте наркотиков 12:51
Завершены аварийно-восстановительные работы в здании колледжа в Керчи 12:49
В Москве пожарные спасли четверых жителей 22-этажного дома 12:42
В Поморье пациент больницы поджег палату 12:42
Медведев поздравил астраханскую консерваторию с юбилеем 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камеры наблюдения зафиксировали взрыв на химзаводе в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет России обнародовал видео с камер видеонаблюдения на заводе "Полипласт". На записи видно, как из заводского цеха валит дым, люди покидают территорию предприятия.

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
В Ленобласти возбуждено дело по факту взрыва на химзаводе

В региональном Следственном комитете сообщают, что взрыв произошел в помещении, где хранился готовый продукт суперпластификатор. Причиной стало попадание на вещество искры от обрезной дисковой машины, которую также называют болгаркой.

В результате взрыва пострадали пять человек - сотрудников предприятия. Всего же на смене в момент ЧП находились 72 человека, но большинство из них были в столовой. Двухэтажный заводской цех площадью 600 квадратных метров оказался разрушен.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. На заводе изъята документация, следователи опросили свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад Правительство Следственный комитет СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв прогремел в университете во Франции
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit
Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве"
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД
СМИ узнали о расследовании США против Huawei