Камеры наблюдения зафиксировали взрыв на химзаводе в Ленобласти

Пожар на заводе в г. Кингисеппе сняли камеры наблюдения.



По факту травмирования пятерых рабочих возбуждено уголовное дело. В помещении завода ООО «Полипласт-Северо-Запад» в ходе работ с использованием «болгарки» произошло возгорание готового продукта - суперпластификатора pic.twitter.com/jBXNcJEa6f — Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 января 2019 г.

Следственный комитет России обнародовал видео с камер видеонаблюдения на заводе "Полипласт". На записи видно, как из заводского цеха валит дым, люди покидают территорию предприятия.

В региональном Следственном комитете сообщают, что взрыв произошел в помещении, где хранился готовый продукт суперпластификатор. Причиной стало попадание на вещество искры от обрезной дисковой машины, которую также называют болгаркой.

В результате взрыва пострадали пять человек - сотрудников предприятия. Всего же на смене в момент ЧП находились 72 человека, но большинство из них были в столовой. Двухэтажный заводской цех площадью 600 квадратных метров оказался разрушен.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. На заводе изъята документация, следователи опросили свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы.