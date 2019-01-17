В Петербурге впервые прозвучит блокадный опус профессора Асафьева

25 января Санкт-Петербургская консерватория представит блокадный опус известного советского композитора Бориса Асафьева "Духовные песнопения". Произведение было написано в период осады города и никогда раньше не звучало в Петербурге.

Как сообщили в Санкт-Петербургской консерватории, "Духовные песнопения" будут исполнены вокальным ансамблем "Инь роспевъ" в рамках научно-практической конференции "Богослужения в блокадном Ленинграде".

"Духовные песнопения" - это сочинение для хора a cappella, написанное на церковно-славянском языке. Профессор Ленинградской консерватории Борис Асафьев создал его в первую блокадную зиму и посвятил памяти композитора Александра Кастальского.

В 1943 году Асафьев смог уехать в Москву, а рукопись так и осталась в его архиве. Ее нашли около двадцати лет назад, сейчас она хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства.

Девять лет назад "Духовные песнопения" исполнялись в Музее имени Глинки в Москве. Копии нот Санкт-Петербургская консерватория получила от ведущего сотрудника Государственного института искусствоведения Марины Рахмановой.